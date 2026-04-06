Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смерть трирічного хлопчика на Рівненщині на водоймі: нові деталі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
5 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата
фото: ДСНС Рівненщини

Пошуки старшого брата хлопчика тривають

У селі Колки Дубровицької територіальної громади на водоймі сталася трагедія. Рятувальники та правоохоронці виявили тіло трирічної дитини, пошуки старшого брата тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Рівненській області.

«Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи – шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження», – йдеться у повідомленні.

5 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата – дитини 2023 року народження. Станом на сьогодні пошуки старшого хлопчика (2021 р. н.) тривають безперервно.

«Ми щиро співчуваємо родині загиблого малюка та сподіваємося на позитивний результативність пошуків», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, у Рівненській області, на Дубровиччині, під час пошукової операції виявили тіло трирічного хлопчика, який разом із чотирирічним родичем зник напередодні. Пошуки другої дитини тривають.

Теги: Рівненщина діти ДСНС смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua