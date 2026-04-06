Смерть трирічного хлопчика на Рівненщині на водоймі: нові деталі

У селі Колки Дубровицької територіальної громади на водоймі сталася трагедія. Рятувальники та правоохоронці виявили тіло трирічної дитини, пошуки старшого брата тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Рівненській області.

«Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи – шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження», – йдеться у повідомленні.

5 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата – дитини 2023 року народження. Станом на сьогодні пошуки старшого хлопчика (2021 р. н.) тривають безперервно.

«Ми щиро співчуваємо родині загиблого малюка та сподіваємося на позитивний результативність пошуків», – наголошує ДСНС.

