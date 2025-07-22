Ольга Селих – нова пані посол в Омані. У соцмережах розгорілися суперечки

Ольга Селих у 2025 році закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка

Призначення Ольги Селих, яка не має класичного дипломатичного досвіду, викликало дискусії в соціальних мережах

Новим Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман стала Ольга Селих. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського з'явився на сайті глави держави у понеділок, 21 липня. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність дипломатичного досвіду в Ольги Селих, натомість нова пані посол «пообіцяла стати тією силою, яка працює на перемогу України». Про це повідомляє «Главком».

Що відомо про Ольгу Селих

Ольга Селих стрімко побудувала свою кар'єру. Вона родом з Волині та має досвід роботи на керівних посадах. Серед її попередніх позицій – керівниця ОСН «БК «Величний Поділ», віцепрезидентка по роботі з державними органами та бізнесом в громадській організації «Ділові Українські Жінки», а також голова правління в ОСББ «Ліберті Люкс».

фото: Ольга Селих/ Facebook

фото: Ольга Селих/ Facebook

На своїй сторінці у Facebook нова пані посол зазначила, що розпочала трудову діяльність у 2008 році одразу з позиції генеральної директорки та власниці ТОВ «КИЇВ Інвест-Буд». Згодом вона працювала адвокатом та радницею у КРЦ «Національна академія правових наук України», а також очолювала ТОВ «Глобал Буд-Проект».

фото: Ольга Селих/ Facebook

фото: Ольга Селих/ Facebook

Освіту Ольга Селих здобула вивчаючи менеджмент зовнішньоекономічної діяльності у Рівненському інституті слов'янознавства, правознавство у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Останніми освітніми здобутками Ольга Селих відзначилася у 2025 році – закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка.

фото: Ольга Селих/ Facebook

Ольга Селих регулярно викладає фотографії у соцмережах. Модні сукні, стильні аксесуари, подорожі – Ольга Селих регулярно оновлює перелік фотографій з різноманітних заходів, фотосесій та зустрічей.

Призначення Ольги Селих, яка не має класичного дипломатичного досвіду, викликало дискусії в соціальних мережах.

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Призначення Ольги Селих на посаду посла України в Омані ставить перед нею не лише дипломатичні, а й культурні виклики. Оман, попри свою прогресивність у регіоні щодо прав жінок, залишається суспільством з глибокими ісламськими традиціями, особливо це стосується зовнішнього вигляду жінок у громадських місцях. Якщо в Україні пані Селих демонструвала сучасний та світський стиль, який відображали її модні сукні та відкритість у соціальних мережах, то в Омані їй, ймовірно, доведеться адаптуватися до скромного дрес-коду.

Хоча абайя (довгий вільний чорний плащ) та хіджаб (хустка, що покриває волосся) не є обов'язковими для іноземок, покриття плечей, колін та волосся у багатьох ситуаціях, особливо під час офіційних заходів або відвідування релігійних об'єктів, вважається ознакою поваги до місцевих звичаїв.

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Реакція Ольги Селих

Новопризначена пані посол України в Омані уперше публічно відреагувала на карʼєрний ріст. Селих наголосила у своєму Facebook, що нова посада для неї не лише велика честь, а й глибока відповідальність – представляти Україну у стратегічно важливому регіоні Близького Сходу. Ба більше, вона стала першою жінкою в історії України, яка обіймає посаду посла в цій частині світу та жінкою, яка вперше в історії виборола цю позицію у відкритому конкурсі, організованому Міністерством закордонних справ України серед понад 1170 претендентів.

«Дипломатія – це теж зброя. І я стану тією силою, яка працює на перемогу України… Мій шлях – нетиповий. Я не маю класичної дипломатичної освіти, проте маю глибоку підготовку в міжнародній економіці, юриспруденції, досвід управління бізнесом, правозахисту, меценатства та громадської діяльності. Це і є моя школа дипломатії: вміння вести перемовини, знаходити компроміси, приймати вагомі рішення, діяти стратегічно та мислити національними інтересами. Це практична дипломатія, яку я щодня втілювала в життя задовго до офіційного призначення», – написала Селих.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Україну сколихнув гучний скандал: Олеся Ілащук, яка позиціонувала себе «фахівчинею із сексології та ювелірних прикрас», стала послом України у Болгарії.