Білий дім оголосив про медобстеження Трампа

Трамп відвідає Медичний центр імені Уолтера Ріда, де пройде щорічний медогляд

Президент Дональд Трамп пройде плановий медичний огляд у Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда в п'ятницю, 10 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп відвідає Медичний центр імені Уолтера Ріда для запланованої зустрічі з військовослужбовцями. «Під час перебування там президент Трамп пройде щорічний плановий медичний огляд, після чого повернеться до Білого дому і, можливо, відправиться в поїздку на Близький Схід на тлі переговорів про мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАСом», – сказала вона.

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп пройшов медичний огляд. Згодом Білий дім оприлюднив результати останнього медичного огляду президента США Дональда Трампа. За словами його лікаря Шона Барбабелла, Трамп «повністю придатний» для виконання обов’язків головнокомандувача.

Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність – поширену хворобу серед людей старше 70 років, яка призводить до набряків на ногах і погіршує кровообіг. Однак медичні експерти заявили, що хоча хронічна венозна недостатність є доброякісним станом, вона може бути дуже виснажливою і викликати додаткові проблеми зі здоров'ям у людей похилого віку, зокрема у Трампа, якому вже виповнилося 79 років.

До слова, різні версії про стан американського лідера поширились у соціальних мережах та медіа через те, що Трамп довго не з'являвся на публіці. Водночас президент США заявив, що не бачив жодного повідомлення про свою смерть.