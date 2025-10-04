Європа повинна «серйозно поставитися» до загрози, яку їй становить Росія – Кислиця

Кислиця наголосив, що багато західних політиків все ще мислять шаблонами минулого століття

Заступник міністра розповів, що відносини України з адміністрацією США покращилися

Європа має «серйозно поставитися» до екзистенційної загрози, яку їй становить Росія, оскільки диктатор Володимир Путін «ескалюватиме ескалацію». Таку думку в інтерв'ю The Guardian висловив заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у ООН Сергій Кислиця, пише «Главком».

Кислиця стверджує, що Кремль вже веде повноцінну війну з Європою, використовуючи гібридні методи. За словами українського дипломата, недавні вторгнення російських безпілотників у повітряний простір кількох країн ЄС є добре прорахованими та є спробою «зсунути червоні лінії».

«Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він сприймає як свою надсилу», – сказав Кислиця, додавши, що безрозсудні дії російського президента ризикують викликати ворожість у Білого дому, який, схоже, охолоджує до нього ставлення. «Це бумеранг», – розповів Кислиця.

Кислиця попередив, що подальші дії Росії залежать від колективної рішучості Європи та адміністрації Трампа. Без рішучої трансатлантичної відповіді Путін, за його прогнозом, «ескалюватиме ескалацію», що призведе до подальших дій, спрямованих на дезорієнтацію та паралізацію континенту.

Кислиця стверджує, що Росія проникла в країни ЄС за допомогою «агентів та кротів». Він назвав їх «консерваторами», яких Москва може активувати за потреби. На його думку, саме ці агенти відповідальні за польоти дронів над аеропортами Данії та Німеччини, а також над військовими базами союзників.

Ці заяви збігаються з позицією прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, яка після зустрічі з Володимиром Зеленським у Копенгагені цього тижня заявила, що Європа зіткнулася з найнебезпечнішою ситуацією з часів Другої світової війни, і всі країни постраждали від «російської гібридної війни».

Кислиця наголосив, що багато західних політиків все ще мислять шаблонами минулого століття, де війна означає наступ танків.

«У 21 столітті вам не потрібні танки, щоб поставити на коліна технологічно розвинені країни. Кібервійна – це реальність. Гаубиці не потрібні, щоб паралізувати банківську систему. Розумно використовуючи дрони, ви можете досягти своїх цілей краще, ніж за допомогою ядерної бомби», – зазначив Кислиця.

Заступник міністра також додав, що відносини України з адміністрацією США покращилися, оскільки у Вашингтоні зростає розуміння того, що Путін є головною перешкодою на шляху до миру.

Нагадаємо, зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Посадовець прокоментував публікацію в The Telegraph про побоювання щодо зупинки допомоги Україні. «Неправда. Переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити», – написав він.