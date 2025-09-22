Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, зведені Росією у 2023 році, вже почали руйнуватися – від стін відпадає обшивка з утеплювачем
фото: Денис Казанський

Обшивка з утеплювачем відпадає, а будинки, які оглядав Путін, не витримують часу

 

У Маріуполі почали руйнуватися нові будинки житлового комплексу «Невський», який Росія поспіхом збудувала у 2023 році «для картинки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

Від стінок будівель уже відвалюється погано прикріплена обшивка з утеплювачем. Будинки, які Кремль демонстрував як «зразкові» для пропаганди, не витримують навіть короткого часу експлуатації.

Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, які Путін два роки тому хвалив, вже почали руйнуватися
Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, які Путін два роки тому хвалив, вже почали руйнуватися
фото: Денис Казанський

Нагадаємо, що два роки тому Володимир Путін особисто відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський. Російський диктатор оглянув будівництво та запевнив, що «ці будинки не гірші за добрі московські квартали». Проте зараз видно, що поспіх та низька якість робіт призвели до швидкого руйнування житла.

Путін оглядає ЖК «Невський» у Маріуполі у 2023 році та заявляє, що ці будинки «не гірші за добрі московські квартали» – нині вони вже руйнуються
Путін оглядає ЖК «Невський» у Маріуполі у 2023 році та заявляє, що ці будинки «не гірші за добрі московські квартали» – нині вони вже руйнуються
фото: Російський сайт
Диктатор Путін відвідав Маріуполь у березні 2023 року
Диктатор Путін відвідав Маріуполь у березні 2023 року
фото: російські ЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська спотворили футбольне поле, перетворивши його на інструмент пропаганди. 

Google Maps випустив нові супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких можна побачити рівень руйнувань. 

У тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем. 

Раніше «Главком» розповідав, як Росія змінила тактику війни: тепер дрони системно атакують не лише військові склади та дороги, а й рухомий транспорт та цивільні об’єкти. За даними видання, росіяни значно вдосконалили використання безпілотників. Якщо раніше удари по дорогах чи колонах були поодинокими, то тепер вони здійснюються системно.

Читайте також:

Теги: росіяни Маріуполь житло путін будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Італії загинув 6-річний хлопчик
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
22 серпня, 18:07
Путін і Трамп зустрілися 15 серпня на Алясці
Зустріч Трампа та Путіна: МОК спростував фейк російських ЗМІ
29 серпня, 12:45
Знищено катер чорноморського флоту Росії
Українські бійці знищили швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
3 вересня, 10:20
Олена знайшла роботу у Таїланді – вона продавала екскурсії
У Таїланді росіянка, що вдарилася головою, забула все, але згадала давньоруську
5 вересня, 08:25
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
5 вересня, 00:39
За словами глави ГУР, невдоволених війною в оточенні Путіна значно більшає
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
8 вересня, 11:42
Дороті Ші заявила, що порушення повітряного простору країни-союзника свідчить про неповагу РФ до США
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО
13 вересня, 07:38
Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
14 вересня, 16:38
Уламки російських дронів у Польщі
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
Вчора, 06:55

Події в Україні

Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах
У Криму розвідка вперше в історії спалила російські літаки-амфібії Бе-12
У Криму розвідка вперше в історії спалила російські літаки-амфібії Бе-12
На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон
На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон
Стало відомо, скільки хасидів прибуло до Умані напередодні Рош га-Шана
Стало відомо, скільки хасидів прибуло до Умані напередодні Рош га-Шана

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua