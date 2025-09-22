У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
Обшивка з утеплювачем відпадає, а будинки, які оглядав Путін, не витримують часу
У Маріуполі почали руйнуватися нові будинки житлового комплексу «Невський», який Росія поспіхом збудувала у 2023 році «для картинки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Дениса Казанського.
Від стінок будівель уже відвалюється погано прикріплена обшивка з утеплювачем. Будинки, які Кремль демонстрував як «зразкові» для пропаганди, не витримують навіть короткого часу експлуатації.
Нагадаємо, що два роки тому Володимир Путін особисто відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський. Російський диктатор оглянув будівництво та запевнив, що «ці будинки не гірші за добрі московські квартали». Проте зараз видно, що поспіх та низька якість робіт призвели до швидкого руйнування житла.
