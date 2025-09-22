У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін

Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, зведені Росією у 2023 році, вже почали руйнуватися – від стін відпадає обшивка з утеплювачем

Обшивка з утеплювачем відпадає, а будинки, які оглядав Путін, не витримують часу

У Маріуполі почали руйнуватися нові будинки житлового комплексу «Невський», який Росія поспіхом збудувала у 2023 році «для картинки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

Від стінок будівель уже відвалюється погано прикріплена обшивка з утеплювачем. Будинки, які Кремль демонстрував як «зразкові» для пропаганди, не витримують навіть короткого часу експлуатації.

Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, які Путін два роки тому хвалив, вже почали руйнуватися фото: Денис Казанський

Нагадаємо, що два роки тому Володимир Путін особисто відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський. Російський диктатор оглянув будівництво та запевнив, що «ці будинки не гірші за добрі московські квартали». Проте зараз видно, що поспіх та низька якість робіт призвели до швидкого руйнування житла.

Путін оглядає ЖК «Невський» у Маріуполі у 2023 році та заявляє, що ці будинки «не гірші за добрі московські квартали» – нині вони вже руйнуються фото: Російський сайт

Диктатор Путін відвідав Маріуполь у березні 2023 року фото: російські ЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська спотворили футбольне поле, перетворивши його на інструмент пропаганди.

Google Maps випустив нові супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких можна побачити рівень руйнувань.

У тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

Раніше «Главком» розповідав, як Росія змінила тактику війни: тепер дрони системно атакують не лише військові склади та дороги, а й рухомий транспорт та цивільні об’єкти. За даними видання, росіяни значно вдосконалили використання безпілотників. Якщо раніше удари по дорогах чи колонах були поодинокими, то тепер вони здійснюються системно.