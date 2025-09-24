Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів

Зеленський зазначив, що РФ все одно на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру

Володимир Зеленський зазначив, що обговорював із Дональдом Трампом шляхи досягнення миру та «кілька хороших ідей»

Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Росію до мирних переговорів, оскільки Москва боїться Америки. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Безпеки ООН, передає «Главком».

Глава держави повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом шляхи досягнення миру та «кілька хороших ідей». Він сподівається, що ці ідеї будуть успішними.

Зеленський додав, що Росія не звертає уваги на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру. Він наголосив, що очікує такого кроку саме від Америки, адже Росія завжди зважає на її позицію.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.