Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту
Японії підтвердила підготовку візиту до Росії
фото з відкритих джерел

У Японії заявили про необхідність захистити компанії, що залишилися в Росії

Японія може вже наприкінці травня направити до Росії урядових чиновників для підтримки японських компаній, які продовжують працювати на російському ринку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство торгівлі Японії.

У відомстві заявили, що японська сторона зараз організовує поїздку до РФ, а залежно від ситуації до делегації можуть приєднатися представники бізнесу.

У японському Мінторгівлі наголосили, що головна мета – захист активів японських компаній, які залишаються в Росії.

«Необхідно захистити активи японських компаній, які залишаються в Росії», – заявили у міністерстві.

Там додали, що японський уряд підтримує контакти з Росією на урядовому рівні для вирішення відповідних питань.

Заява пролунала після повідомлення агентства Kyodo про те, що Японія нібито планує направити до РФ делегацію компаній для обговорення економічних питань напередодні можливого завершення війни в Україні.

Втім, у Мінторгівлі Японії заперечили ці дані.

У відомстві підкреслили, що Токіо продовжить координувати санкційну політику проти Росії разом із країнами G7.

«Поточна ситуація не дозволяє розвивати нові форми співпраці з Росією», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, Японія вперше за тривалий час відновила імпорт російської сирої нафти для забезпечення стабільності внутрішнього ринку енергоносіїв.

Читайте також:

Теги: росія Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко, якого ще недавно гордо називали останнім диктатором Європи, а днями оголосив себе великим демократом
Між Сі та Путіним. Лукашенку час визначатися
19 квiтня, 22:22
Консервативна сила EKRE висловлює гасла на кшталт «національні інтереси – це основне»
Український дипломат оцінив потенціал проросійських сил в Естонії
14 квiтня, 15:37
Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
14 квiтня, 19:31
НАТО і Росія знову зійшлися під водою, як у часи Холодної війни
НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці
21 квiтня, 19:29
У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
30 квiтня, 07:51
Дрони України змінили географію війни
Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів
5 травня, 13:31
Командування Естонії вважає, що Росія зберігає здатність до нових війн
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
5 травня, 18:07
«Авангард» після поразки не зміг вчасно вирушити додому в Омськ
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
7 травня, 13:33
Західні спецслужби заявили про посилення російських операцій за кордоном
Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі
7 травня, 17:51

Політика

Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту
Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту
Катар включився у переговори США та Ірану. Axios про закриту зустріч в Маямі
Катар включився у переговори США та Ірану. Axios про закриту зустріч в Маямі
Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях
Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку
Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua