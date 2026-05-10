Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту

У Японії заявили про необхідність захистити компанії, що залишилися в Росії

Японія може вже наприкінці травня направити до Росії урядових чиновників для підтримки японських компаній, які продовжують працювати на російському ринку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство торгівлі Японії.

У відомстві заявили, що японська сторона зараз організовує поїздку до РФ, а залежно від ситуації до делегації можуть приєднатися представники бізнесу.

У японському Мінторгівлі наголосили, що головна мета – захист активів японських компаній, які залишаються в Росії.

«Необхідно захистити активи японських компаній, які залишаються в Росії», – заявили у міністерстві.

Там додали, що японський уряд підтримує контакти з Росією на урядовому рівні для вирішення відповідних питань.

Заява пролунала після повідомлення агентства Kyodo про те, що Японія нібито планує направити до РФ делегацію компаній для обговорення економічних питань напередодні можливого завершення війни в Україні.

Втім, у Мінторгівлі Японії заперечили ці дані.

У відомстві підкреслили, що Токіо продовжить координувати санкційну політику проти Росії разом із країнами G7.

«Поточна ситуація не дозволяє розвивати нові форми співпраці з Росією», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, Японія вперше за тривалий час відновила імпорт російської сирої нафти для забезпечення стабільності внутрішнього ринку енергоносіїв.