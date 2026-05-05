Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського

Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

«Папа волів би говорити про те, що для Ірану нормально мати ядерну зброю. Я не думаю, що це дуже добре. Я вважаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей», – підкреслив Трамп.

Черговий випад Трампа стався на тлі тривалого протистояння між політиком та американським за походженням Папою Левом XIV. Раніше понтифік називав «неприйнятними» погрози Трампа на адресу Ірану, а президент США у відповідь назвав главу Церкви «слабким у боротьбі зі злочинністю» та «жахливим у зовнішній політиці».

Критика прозвучала у делікатний момент: цього тижня державний секретар США Марко Рубіо має відвідати Рим для зустрічі з Папою з 6 по 8 травня. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході та відносини з Кубою.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

