Сили безпілотних систем ударили по логістиці росіян у Запорізькій області

Українські дрони уразили склад матеріально-технічного забезпечення загарбників

Воїни Сил безпілотних систем Збройних Сил України завдали успішних ударів по логістичних вузлах та техніці російських загарбників у Запорізькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили Безпілотних Систем.

Оператори дронів зафіксували серію точних влучань по ворожих вантажівках, паливозаправниках та місцях накопичення матеріальних засобів, які забезпечували угруповання РФ на південному напрямку.

«Оператори 413 полку Сил Безпілотних Систем «Рейд» завдали комплексного удару по логістиці окупаційних військ в глибині тимчасово окупованої території Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок точних влучань було успішно уражено:

склад матеріально-технічного забезпечення противника;

великий логістичний хаб, через який здійснювалося постачання підрозділів РФ;

ворожий паливозаправник.

Українським захисникам вдалося паралізувати рух на окремих ділянках шляхів, які ворог використовував для перекидання ресурсів до лінії фронту.

🇺🇦«Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ із застосуванням дронів вітчизняного виробництва завдали комплексного удару по логістиці російських військ у глибині тимчасово захоплених територій Запорізької області pic.twitter.com/dMq2IfAu91 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2026

«Главком» писав, що у російському Череповці (Вологодська область) сталася масштабна пожежа на території промислового гіганта «ФосАгро». Місцеві мешканці публікують у мережі кадри густого чорного диму, який здіймається над територією заводу. За попередньою інформацією, вогонь охопив один із виробничих цехів. Місцева влада поки що офіційно не коментує причини інциденту, заявляючи лише про «задимлення» та роботу рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.