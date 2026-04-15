У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати

Реальні дані суперечать заявам російської влади про зростання набору до армії

У Росії знизилися темпи набору контрактників до армії попри різке зростання виплат. Про це пише DW, передає «Главком».

За підрахунками аналітика Німецького інституту міжнародної безпеки Яніса Клюге, у перші три місяці 2026 року контракти з Міноборони РФ щодня підписували приблизно 800-1000 осіб. Це приблизно на 20% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загалом із початку року було набрано близько 70,5 тис. контрактників. Дані базуються на бюджетній статистиці 40 регіонів Росії.

При цьому виплати за підписання контракту досягли рекордного рівня. За даними журналістів, середній бонус у регіонах зріс до 1,47 млн рублів. У деяких областях виплати додатково підвищили – інколи до 78%.

До слова, Кремль запровадив новий гібридний механізм поповнення свого окупаційного контингенту. Замість прямого вербування Москва використовує непрямі методи тиску та маніпуляцій, щоб залучити іноземних громадян до військової служби.

Раніше стало відомо, що у Самарській області пропонують рекордні виплати за участь у війні проти України. За підписання контракту обіцяють виплатити 4 млн рублів.