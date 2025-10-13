В Україні продовжує дорожчати хліб, але ціни на олію залишаться стабільними

До кінця року хліб в Україні зросте в ціні ще на кілька відсотків

Ціни на хліб зросли вже на понад 20% за рік, однак передумов для подорожчання соняшникової олії немає

В Україні в жовтні очікується подальше зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби, тоді як соняшникова олія залишатиметься доступною. Попри погодні складнощі, врожай зернових і соняшнику покриє внутрішні потреби та гарантує продовольчу безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля у Новини.LIVE.

Попри високий врожай, ціни на хліб продовжуватимуть зростати. Коваль поясює: «Бо станом на сьогодні в структурі собівартості одного кілограма хлібобулочних виробів сировина складає значно меншу частку порівняно з минулими роками, коли традиційно ми пов'язували здорожчання хліба саме із сировиною, з борошном, з олією».

Експерт додає, що нині основні витрати виробників припадають на:

логістику;

пальне;

енергоносії;електроенергію;

заробітну плату.

«В умовах дефіциту кадрів виробники змушені підвищувати зарплати, і це створює додаткову конкуренцію на ринку праці. Тож усі ці фактори спричиняють плавне здорожчання хліба», – пояснив він.

З минулого вересня хліб подорожчав на 22–23%, або в середньому на 1,5% щомісяця.

«При цьому виробники хліба балансують на межі рентабельності від 0 до 5%. І це досить низький відсоток порівняно з іншими галузями. Коли, наприклад, з 1 вересня тарифи на електроенергію для бізнесу були підвищені, то ціни на хліб не підіймалися різко на такий же рівень здорожчання електроенергії, а плавно зростали на 1-1,5 до 2%», – додав Коваль.

До кінця року загальне здорожчання хліба складе близько 22–23%. «Якщо навіть будуть, наприклад, перебої з експортом і підтискатимуть надлишки зерна на внутрішньому ринку, то ціни на зернові можуть знизитись. Але ні на хліб, ні на борошно, ні на хлібобулочні вироби це різко не вплине» , – зазначив експерт.

Водночас Павло Коваль зауважив, що передумов для зростання цін на соняшникову олію немає. «Точно можемо гарантувати одне: олії, попри зниження врожаїв, знову у 9, 10, 11 разів буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Якщо нам треба там десь 450–500 тис. т, то ми близько 5 млн т виробимо», – додав Коваль.

Нагадаємо, що через літню посуху та затяжні дощі Україна може зібрати найменший врожай соняшнику за останні 10 років. Прогноз врожаю знизили до 11,4 млн тонн, і це вже підвищує ціни на насіння та олію. Найбільші втрати очікуються в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.