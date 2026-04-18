За яких умов можливе перемир’я в Україні: Герой України назвав єдиний сценарій

Атаки по енергетичній інфраструктурі Росії мають не лише військовий, а й економічний ефект, який відчуває весь світ

Перемир’я у війні між Україною та Росією можливе лише за умов політичних домовленостей і посилення економічного тиску на країну-агресорку. Важливу роль у цьому відіграють удари по російській інфраструктурі, зокрема нафтопереробній галузі. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю tsn.ua розповів Герой України, полковник, заступник командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ Павло Розлач на псевдо Ведмідь.За словами військового, досягнення перемир’я насамперед залежить від політичних рішень, а не лише від ситуації на полі бою.

«Перемир’я за умов політичних домовленостей. Гарно впливають удари по їхньому промисловому комплексу, взагалі по нафтопереробці, по зберіганню нафтопродуктів. Це впливає економічно на них, бо Росія – це країна–бензоколонка, і треба цю бензоколонку палити», – сказав Павло Розлач.

Полковник наголосив, що атаки по енергетичній інфраструктурі Росії мають не лише військовий, а й економічний ефект, який відчуває весь світ.

«І вже країни і партнери скаржаться, тому що війна в Ірані, і ціни на пальне, це весь світ переживає. Все це відображається на перевезеннях, ціноутворенні. Тому це наш уже дипломатичний важіль певний є», – пояснив він.

Водночас, за словами полковника, виключно військовий сценарій завершення війни потребує колосальних ресурсів і часу.

«І збільшення їхніх втрат плюс-мінус, бо ще в них ресурсу, на мій погляд, вистачає. Можливо, в мене необ’єктивні цифри і дані, але це все кожен місяць це все в скарбничку капає. Ну, таким шляхом, військовим шляхом — наразі це колосальні ресурси треба», – підсумував Павло Розлач.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.