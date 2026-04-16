Росіяни атакували Харків: є поранені, виникли пожежі

glavcom.ua
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У ніч на 16 квітня ворожі війська атакували Харків ударними безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

У місті було зафіксовано щонайменше два удари дронами. В Індустріальному районі один із «шахедів» влучив поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок цього спалахнули цивільні автомобілі.

Також зафіксовано влучання у дворі житлової забудови.

У Немишлянському районі внаслідок атаки постраждали двоє людей – 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, ввечері, 15 квітня, російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Троє людей отримали поранення, серед них – двоє малолітніх дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, сталося займання на території навчального закладу, а також в офісній будівлі та гаражі. Пожежі ліквідували підрозділи ДСНС.

