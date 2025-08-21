У Китаї науковці розробили робота для виношування дитини

Китай розробив робота зі штучною маткою для допомоги парам

Китайська компанія Caiwa Technology працює над створенням першого у світі робота, призначеного для виношування дитини. Цей гуманоїд матиме штучну матку в черевній порожнині та зможе виношувати плід протягом 10 місяців. Прототип планується представити вже у 2026 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Chosun Biz.

За словами доктора Чжана Ціфен, очільника компанії, робот коштуватиме не більше 100 тис. юанів (близько 550 тис. грн) і стане альтернативою вагітності для тих, хто хоче уникнути її тягарів.

Проєкт на Всесвітній конференції робототехніки 2025 року у Пекіні представив сам Ціфен, засновник Caiwa Technology, доктор Наньянського технологічного університету в Сінгапурі.

Плід розвиватиметься в штучних навколоплідних водах, отримуючи поживні речовини через спеціальну трубку, що імітує плаценту. Водночас наразі залишається незрозумілим, як буде реалізовано початковий етап – запліднення.

Повідомляється, що технологія вже відпрацьована в лабораторних умовах, раніше штучна матка була успішно випробувана на тваринах. Так, у 2017 році вчені змогли виходити недоношене ягня в аналогічному інкубаторі.

Проєкт викликав неоднозначну реакцію в китайському суспільстві. Дехто вважає, що він суперечить людській етиці, тоді як інші бачать у ньому розв'язання проблеми безпліддя та можливість «звільнити жінку від страждань».

Нагадаємо, у Пекіні відкрили перший у світі магазин із продажу гуманоїдних роботів. Вартість Андроїдів починається від 2000 юанів (11 000 грн) і доходить до кількох мільйонів.

У 2025 році з'явилася на світ перша дитина, зачата за допомогою високоавтоматизованої методики екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Біотехнологічна компанія побудувала робочу станцію, яка проводить усі 23 етапи стандартної процедури у повністю автоматичному режимі.