Рубіо: Росія має змиритися з правом України на безпекові союзи та гарантії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна визнати право України як суверенної держави самостійно обирати безпекові союзи та отримувати гарантії захисту. Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє «Главком».

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін роками виголошує промови з претензіями на значну частину українських територій. Водночас, за його словами, Україна та її народ чітко заявили, що не приймають жодних подібних вимог.

«Президент неодноразово підкреслював: коли йдеться про території та претензії на них, остаточне рішення має ухвалювати саме Україна. Це їхня країна, і саме вони вирішуватимуть, з чим готові жити», – зазначив держсекретар.

Він додав, що у США не можуть передбачити, чи погодяться українці на поступки щодо територій, але точно відомо, що Київ наполягає на гарантіях безпеки, аби уникнути нових нападів Росії в майбутньому.

«Україна повинна мати змогу укласти такі гарантії, щоб вторгнення не повторилося ні через два, ні через чотири роки», – наголосив Рубіо.

За його словами, прагнення українців до миру та відбудови країни є «абсолютно зрозумілим і справедливим».

«Росія повинна зрозуміти очевидне: як суверенна держава, Україна має право укладати будь-які союзи й угоди про безпеку з іншими країнами», – підсумував він.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України, інформує «Главком».

Рубіо підкреслив, що Вашингтон намагається знайти «золоту середину» у підходах до врегулювання конфлікту. Попри це, бойові дії стають дедалі запеклішими: Москва вважає, що має ініціативу, тоді як Київ завдає окупантам значних втрат у оборонних боях.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.