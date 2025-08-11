Чи має Україна брати участь у переговорах? Заява МЗС Іспанії

Альбарес заявив, що «ніхто не повинен приймати рішення щодо території України без участі українського уряду»

У той час як міністри закордонних справ ЄС готуються до зустрічі сьогодні для обговорення ситуації в Україні, Іспанія наголосила на важливості включення Києва до всіх переговорів щодо майбутнього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що «ніхто не повинен приймати рішення щодо території України без участі українського уряду».

Щодо зустрічі Володимира Путіна і президента США Трампа, Альбарес вважає «позитивним» те, що хтось сідає за стіл переговорів з диктатором, щоб «говорити про мир, але справжній мир, а не остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки».

«Якщо агресивна війна принесе Росії вигоду, світ стане більш нестабільним, будь-хто може спокуситися захопити частину території свого слабшого сусіда», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, лідери ЄС хочуть провести із Трампом приватні дискусії до п'ятниці. «Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі», – пише видання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.