Кошта: Росія становить міжконтинентальну загрозу

Голова Європейської ради підкреслив рівень загрози Росії для всього світу

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія є загрозою не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. За його словами, Росія становить «міжконтинентальну загрозу», і ті, хто стурбований безпекою в Тихому океані, мають зважати на цю небезпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антоніу Кошту.

Виступаючи на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінєю, Антоніу Кошта підкреслив, що Росія – це «міжконтинентальна країна». Він пояснив це тим, що частина її території розташована в Європі, а інша – в Азії, що дає їй вихід як до Балтійського моря, так і до Тихого океану.

Кошта також наголосив, що Сполучені Штати «ніколи не повинні забувати» про цю загрозу.

У цьому контексті голова Європейської ради повідомив, що учасники «Коаліції охочих» працюють над залученням до співпраці якомога більшої кількості країн, що не входять до ЄС. Серед них Норвегія, Ісландія, Туреччина, Японія, Австралія та Нова Зеландія.

Коаліція прагне, зокрема, отримати «надійні гарантії безпеки» від Сполучених Штатів для майбутньої мирної угоди в Україні. Він додав, що необхідно продовжувати співпрацю з США для стабілізації відносин між союзниками та партнерами.

Нагадаємо, у Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери узгодили спільні позиції та обговорили наступні кроки у сферах безпеки, європейської інтеграції та підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за участь у розробці гарантій безпеки. Президенти скоординували подальші кроки в рамках коаліції охочих та обговорили можливості програми SAFE, яка, за словами Зеленського, може значно допомогти Україні та іншим європейським країнам у розбудові оборонних спроможностей.