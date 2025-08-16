Головна Світ Політика
Духовний радник Трампа розкритикував зустріч з Путіним

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Духовний радник Трампа розкритикував зустріч з Путіним
Марк Бернс: Це не час для порожніх жестів
фото: Марк Бернс

«Це не час для порожніх жестів», –  духовний радник президента США Марк Бернс

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс виступив із заявою щодо нещодавніх переговорів на Алясці. Він назвав зустріч із Володимиром Путіним «критичним моментом» і закликав Америку «стати на бік правди та справедливості». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Марка Бернса.

Бернс підкреслив, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню, але саме Росія постійно порушує домовленості та ескалує насильство. «Невинні сім'ї знищуються. Втрачаються життя», – написав він.

За словами Марка Бернса, зараз не час для «порожніх жестів», а час для сміливого лідерства.

«Мир досягається не шляхом придушення жертв чи винагородженням агресії. Він приходить через тверде дотримання принципів», – йдеться в його заяві.

Духовний радник Трампа завершив своє звернення моральним закликом: «Ми не служимо Богу плутанини. Ми служимо Богу справедливості, а справедливість вимагає, щоб ми стояли з Україною та говорили правду владі».

Нагадаємо, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне звинуватила Путіна у «черговому газлайтингу та завуальованих погрозах», маючи на увазі, що російський диктатор застеріг Україну та Європу не «саботувати» прогрес, досягнутий на саміті. 

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які той озвучив на брифінгу для Дональда Трампа після саміту на Алясці. Ліпавський назвав слова Путіна «нонсенсом», підкресливши, що вони суперечать фактам і міжнародному праву.

А от Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу. 

Теги: Дональд Трамп США переговори

