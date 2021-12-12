Блінкен розповів, що прискорить вступ України в НАТО

Держсекретар США зауважив, що Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе просунутися в питанні членства в НАТО в одному випадку. Зокрема, якщо країна буде відповідати вимогам, що пред'являються, повідомляє телеканал NBC.

«Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і будуть відповідати вимогам, це наблизить вирішення питання», – заявив Блінкен.

До слова, очільник Міністерства оборони Олексій Резніков розповів про закупівлю озброєнь у країн НАТО. Зокрема, через структури НАТО Україна купила партію антидронових рушниць виробництва Литви.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що рух до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), це вибір українського народу, і не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

Як відомо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

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