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    Гра у референдуми – дуже небезпечна історія

    • Сергій Таран

      Політолог

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    Без чіткого формулювання питання, &laquo;референдуми&raquo; руйнують і демократію, і саму країну - Гра у референдуми – дуже небезпечна історія
    Без чіткого формулювання питання, «референдуми» руйнують і демократію, і саму країну
    фото з відкритих джерел

    Окупація Криму та Донбасу теж починалася з фейкових «референдумів»

    Анонсуючи «референдум про Донбас» Зеленський геть забув, що рік тому вже його проводив – під час місцевих виборів, коли запитав у день голосування про створення на Донбасі «особливої економічної зони»…

    Вже тоді мали би стати зрозуміло, що Зеленського «референдуми» – суто маніпулятивна технологія. Але застосування її цього разу для того, аби домовитися з Путіним «десь посередині» – не просто викривить волевиявлення, а і матиме руйнівні наслідки для держави.

    Гра у референдуми – дуже небезпечна історія не лише для України. Саме з референдумів починалася диктатура у багатьох недодемократіях – від Гітлера та Муссоліні до Лукашенка і країнах Середньої Азії. Без чіткого формулювання питання, яке виноситься на голосування та контролю над підрахунком результатів «референдуми» руйнують і демократію, і саму країну.

    Окупація Криму та Донбасу теж починалася з фейкових «референдумів»

    Загравання Зеленського з ідеєю референдуму, на який йому, певно, дуже кортить поставити питання на кшталт – «Чи підтримуєте ви, що заради миру, добробуту і процвітання України треба надати особливий статус Донбасу?» не лише небезпечне для країни, а й елементарно суперечить Конституції.

    Але хіба Конституція колись стримувала її нинішнього «гаранта»?

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    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас історія Конституція референдум окупація
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    Гра у референдуми – дуже небезпечна історія