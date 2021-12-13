Без чіткого формулювання питання, «референдуми» руйнують і демократію, і саму країну

Без чіткого формулювання питання, «референдуми» руйнують і демократію, і саму країну

Окупація Криму та Донбасу теж починалася з фейкових «референдумів»

Анонсуючи «референдум про Донбас» Зеленський геть забув, що рік тому вже його проводив – під час місцевих виборів, коли запитав у день голосування про створення на Донбасі «особливої економічної зони»…

Вже тоді мали би стати зрозуміло, що Зеленського «референдуми» – суто маніпулятивна технологія. Але застосування її цього разу для того, аби домовитися з Путіним «десь посередині» – не просто викривить волевиявлення, а і матиме руйнівні наслідки для держави.

Гра у референдуми – дуже небезпечна історія не лише для України. Саме з референдумів починалася диктатура у багатьох недодемократіях – від Гітлера та Муссоліні до Лукашенка і країнах Середньої Азії. Без чіткого формулювання питання, яке виноситься на голосування та контролю над підрахунком результатів «референдуми» руйнують і демократію, і саму країну.

Окупація Криму та Донбасу теж починалася з фейкових «референдумів»

Загравання Зеленського з ідеєю референдуму, на який йому, певно, дуже кортить поставити питання на кшталт – «Чи підтримуєте ви, що заради миру, добробуту і процвітання України треба надати особливий статус Донбасу?» не лише небезпечне для країни, а й елементарно суперечить Конституції.

Але хіба Конституція колись стримувала її нинішнього «гаранта»?

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Джерело: блог Сергія Тарана

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