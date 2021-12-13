Гра у референдуми – дуже небезпечна історія
Окупація Криму та Донбасу теж починалася з фейкових «референдумів»
Анонсуючи «референдум про Донбас» Зеленський геть забув, що рік тому вже його проводив – під час місцевих виборів, коли запитав у день голосування про створення на Донбасі «особливої економічної зони»…
Вже тоді мали би стати зрозуміло, що Зеленського «референдуми» – суто маніпулятивна технологія. Але застосування її цього разу для того, аби домовитися з Путіним «десь посередині» – не просто викривить волевиявлення, а і матиме руйнівні наслідки для держави.
Гра у референдуми – дуже небезпечна історія не лише для України. Саме з референдумів починалася диктатура у багатьох недодемократіях – від Гітлера та Муссоліні до Лукашенка і країнах Середньої Азії. Без чіткого формулювання питання, яке виноситься на голосування та контролю над підрахунком результатів «референдуми» руйнують і демократію, і саму країну.
Окупація Криму та Донбасу теж починалася з фейкових «референдумів»
Загравання Зеленського з ідеєю референдуму, на який йому, певно, дуже кортить поставити питання на кшталт – «Чи підтримуєте ви, що заради миру, добробуту і процвітання України треба надати особливий статус Донбасу?» не лише небезпечне для країни, а й елементарно суперечить Конституції.
Але хіба Конституція колись стримувала її нинішнього «гаранта»?
Джерело: блог Сергія Тарана