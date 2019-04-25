Опоблок, «Відродження» і Лещенко: список усіх, хто не голосував за закон про мову



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Мітинг під парламентом, коли голосували за закон про мову Фото: Артем Худолеєв

За закон про мову не голосували 70 депутатів. З них 38 проти, сім утримались і 25 вирішили не голосувати

В четвер, 25 квітня, Верховна Рада 278 голосами «за» підтримала законпро забезпечення функціонування української мови як державної. Перед голосування спікер Андрій парубій закликав депутатів підтримати законопроект і «бути українцями».

70 депутатів або відкрито проголосували проти, або вирішили утриматись чи не голосувати взагалі.

Фракція БПП

За - 106.

Не голосували: Гончаренко О.О., Грановський О.М., Єфімов М.В., Корнацький А.О., Сабашук П.П.

Утримались: Тіміш Г.І., Макар’ян Д.Б.

При цьому значиться, що Сергій Лещенко був відсутній, хоча фактично він знаходився в сесійній залі і під час голосування з кимось розмовляв по телефону.

Нардеп Сергій Лещенко під час голосування. Фото: Станіслав Груздєв

Народний фронт

За – 66.

Не голосували: Кірш О.В. та Бриченко І.В.

Опозиційний блок

«Проти» - 31:

Балицький Є.В., Бахтеєва Т.Д., Білий О.П., Вілкул О.Ю., Воропаєв Ю.М., Гальченко А.В., Гусак В.Г., Добкін М.М., Долженков О.В., Ківалов С.В., Кісельов А.М., Козак Т.Р., Колєсніков Д.В. Королевська Н.Ю., Ларін С.М., Льовочкіна Ю.В., Мартовицький А.В., Матвієнков С.А., Мирний І.М., Мірошниченко Ю.Р., Мороко Ю.М., Нечаєв О.І., Німченко В.І., Новинський В.В., Омельянович Д.С., Павленко Ю.О., Павлов К.Ю., Папієв М.М., Рабінович В.З., Сажко С.М., Скорик М.Л., Солод Ю.В. , Шенцев Д.О., Шпенов Д.Ю., Шурма І.М., Шуфрич Н.І.

Добкін Д.М. і Звягільський Ю.Л. були відсутні.

«Самопоміч»

За - 21.

Група «Відродження»

За - 4.

Проти проголосували 2 депутати: Гуляєв В.О., Кіссе А.І.

Двоє утрималися: Ільюк А.О., Писаренко В.В.

Не голосували вісім нардепів: Барвіненко В.Д., Бобов Г.Б., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Пресман О.С., Святаш Д.В., Шкіря І.М, Хомутиннік В.Ю.

Радикальна партія

Всі 21 депутат проголосували «за».

ВО «Батьківщина»

За - 16.

Група «Воля народу»

За - 7.

Не голосували чотири: Микитась М.В., Супруненко О.І., Фурсін І.Г., Шахов С.В.

Позафракційні

За - 37.

Проти: Бойко Ю.А., Дунаєв С.В., Іоффе Ю.Я., Льовочкін С.В. , Мураєв Є.В.

Утрималися: Балога В.І., Балога І.І., Безбах Я.Я.

Не голосували: Деркач А.Л., Литвин В.М., Матвійчук Е.Л.