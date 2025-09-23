Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні

Чоловіку загрожує до п'яти років в'язниці та штраф у $250 тис

У Вашингтоні чоловік намагався атакувати гелікоптер із президентом США Дональдом Трампом на борту за допомогою лазерної указки. Як пише «Главком», про це повідомило NBC News з посиланням на матеріали судової справи.

Увечері у суботу 20 вересня співробітник Секретної служби Дієго Сантьяго звернув увагу на підозрілого чоловіка, який стежив за гелікоптером голови Білого дому. Джейкоб Семюел Уїнклер направив червоний лазерний покажчик на президентський борт. Сантьяго затримав чоловіка, відібравши лазерну указку та одягнувши на нього наручники. У ході обшуку у підозрюваного знайшли ніж.

На допиті затриманий пояснив, що направив вказівку на гелікоптер президента, бо не знав, що цього робити не можна.

У матеріалах судової справи наголошується, що його дії «представляли ризик раптової втрати зору пілота та його дезорієнтації», що створювало для президентського борту ризик зіткнення у повітрі.

Джейкобу Семюелю Вінклеру загрожує до п'яти років в'язниці та штраф у $250 тис.

Нагадаємо, Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Раніше президент США Дональд Трамп спостерігав за бейсбольним матчем у Нью-Йорку з ложі, захищеної куленепробивним склом. Це сталося невдовзі після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка, що викликало хвилю занепокоєння щодо безпеки самого Трампа.

