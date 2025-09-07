Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Кременчук: росіяни влучили у міст (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Кременчук: росіяни влучили у міст (відео)
Частина пасажирів, які прямують до Кременчука, буде перевезена автобусами
фото: скріншот з відео

Кадри удару по мосту у Кременчуці: «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів

З'явилося відео, яке фіксує момент удару по мосту у Кременчуці. Внаслідок пошкоджень «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни в русі низки поїздів. Наразі рух мостом неможливий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького.

«Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації. Наразі рух мостом неможливий – він перекритий», – зазначив Малецький.

За даними «Укрзалізниці», через пошкодження мосту поїзди №59 Одеса-Харків та №8 Харків-Одеса курсуватимуть зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, Сміла, Знам’янка.

Частина пасажирів, які прямують до Кременчука, буде перевезена автобусами.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці. Сьогодні не курсуватимуть електропоїзди №6663 Кременчук-Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка)-Кременчук. Відновлювальні роботи на місці пошкодження вже розпочалися.

Як відомо, у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в Полтавській області внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів прямуватиме за зміненим маршрутом. 

Нагадаємо, цієї ночі відбулася чергова атака ворога на Полтавщину. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, передає «Главком».

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

До слова, у ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг. За повідомленням голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у місті зафіксовано влучання на трьох локаціях, передає «Главком».

Під час другої атаки на місто ворог вдарив ракетами в обʼєкти цивільної інфраструктури, куди були влучання під час першої хвилі атаки. Виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, є троє постраждалих.

Читайте також:

Теги: Кременчук ракетна атака росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
Що насправді отримав Путін у Пекіні?
5 вересня, 10:15
Путін організовує Україні оперативне оточення
Путін організовує Україні оперативне оточення
28 серпня, 18:47
Путін і Трамп не є однаковими
Для Трампа це не приниження. І ось чому...
17 серпня, 21:58
Що може чекати Україну після заморозки війни
Чим може закінчиться заморозка війни для України
12 серпня, 21:23
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня
«Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска? Тема тижня
11 серпня, 22:30
Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні»
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці
10 серпня, 21:46
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
9 серпня, 15:57
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
8 серпня, 21:07
Через кризову ситуацію уряд Росії готується вдруге за рік переглянути бюджет
Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів
7 серпня, 17:54

Події в Україні

Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях
Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях
Атака на Кременчук: росіяни влучили у міст (відео)
Атака на Кременчук: росіяни влучили у міст (відео)
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів через російський обстріл
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів через російський обстріл
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року
Рекордна атака ворога: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет
Рекордна атака ворога: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9649
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
9447
У Києві лунали вибухи
6663
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
4077
Двічі поранений і майже одружений. Історія бразильця, який воює за Україну

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua