Атака на Кременчук: росіяни влучили у міст (відео)

Частина пасажирів, які прямують до Кременчука, буде перевезена автобусами

Кадри удару по мосту у Кременчуці: «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів

З'явилося відео, яке фіксує момент удару по мосту у Кременчуці. Внаслідок пошкоджень «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни в русі низки поїздів. Наразі рух мостом неможливий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького.

«Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації. Наразі рух мостом неможливий – він перекритий», – зазначив Малецький.

🤬Момент удару по мосту у Кременчуці



Через пошкодження мосту «Укрзалізниця» змінила рух деяких потягів найближчими днями. pic.twitter.com/3DL3irx8ui — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2025

За даними «Укрзалізниці», через пошкодження мосту поїзди №59 Одеса-Харків та №8 Харків-Одеса курсуватимуть зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, Сміла, Знам’янка.

Частина пасажирів, які прямують до Кременчука, буде перевезена автобусами.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці. Сьогодні не курсуватимуть електропоїзди №6663 Кременчук-Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка)-Кременчук. Відновлювальні роботи на місці пошкодження вже розпочалися.

Як відомо, у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в Полтавській області внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів прямуватиме за зміненим маршрутом.

Нагадаємо, цієї ночі відбулася чергова атака ворога на Полтавщину. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, передає «Главком».

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

До слова, у ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг. За повідомленням голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у місті зафіксовано влучання на трьох локаціях, передає «Главком».

Під час другої атаки на місто ворог вдарив ракетами в обʼєкти цивільної інфраструктури, куди були влучання під час першої хвилі атаки. Виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, є троє постраждалих.