Головна Світ Політика
search button user button menu button

Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
Президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона
фото: x.com/clashreport

Аналітики відзначають, що цей історичний візит може змінити відносини між Сирією та США

21 вересня президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона з офіційним візитом, що став першим візитом глави сирійської держави до США за майже шість десятиліть. Цей візит може стати важливим сигналом щодо майбутніх відносин між Сирією та США, а також вплинути на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Про це пише «Главком» з посиланням на світові ЗМІ.

Наразі не зовсім зрозуміло, чи відбудуться особисті переговори аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом, однак візит без сумніву викликає значний інтерес у міжнародних колах. Попередній контакт між офіційними представниками США та Сирії відбувся 58 років тому, до початку довготривалої дипломатичної ізоляції між країнами.

Протягом десятиліть США підтримували сирійську опозицію, в той час як Сирія підтримувала союз з Іраном та Росією, що тримало відносини між Вашингтоном і Дамаском у напрузі.

Офіційно візит триватиме п’ять днів. У рамках поїздки президент Сирії візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де він планує виступити з промовою. Крім того, аш-Шараа має зустрітися з низкою міжнародних партнерів, однак наразі невідомо, чи будуть заплановані прямі переговори з Дональдом Трампом.

Участь президента Сирії в Генеральній Асамблеї ООН може свідчити про прагнення Сирії вийти з дипломатичної ізоляції та шукати нові міжнародні партнерства. Це також може бути сигналом для Ірану та Росії, що Сирія прагне зменшити свою залежність від своїх традиційних союзників.

Для самого президента аш-Шараа цей візит – можливість продемонструвати світу, що Сирія повертається на міжнародну арену не лише через військові конфлікти, а й завдяки дипломатичним зусиллям. 

У травні цього року президент США Дональд Трамп зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Зустріч відбулась у Саудівській Аравії, де американський президент перебував з візитом. В ході зустрічі Трамп закликав сирійського лідера до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Вже у липні Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року.

Тоді міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».

Теги: Сирія Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь
Зеленський розказав, про що говоритиме з Трампом наступного тижня у Нью-Йорку
20 вересня, 12:15
Раніше американський лідер стверджував, що його терпіння до російського диктатора «швидко вичерпується»
Путін мене підвів – Трамп
18 вересня, 18:22
Один з дронів РФ у Польщі
Історик про БпЛА у Польщі: Путін використовує слабкості НАТО
15 вересня, 14:30
Ірину Заруцьку вбили у США
Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США
10 вересня, 16:11
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
10 вересня, 09:45
Путіну у Китаї посміхалися, але почесну варту біля літака не вишикували
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
31 серпня, 22:12
«Драконівські» мита Трампа є покаранням саме за незговірливість Індії
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
30 серпня, 23:48
Росіяни фактично не дають ніяких суттєвих стратегічних пропозицій, в яких зацікавлений Китай
«Параноя та недовіра». Експерт-міжнародник розповів про страх росіян перед Китаєм
30 серпня, 15:10
Президент: Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин
Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
26 серпня, 19:31

Політика

Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
Трамп оголосив про нагородження загиблого Кірка найвищою державною відзнакою
Трамп оголосив про нагородження загиблого Кірка найвищою державною відзнакою
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua