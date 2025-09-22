Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США

Аналітики відзначають, що цей історичний візит може змінити відносини між Сирією та США

21 вересня президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона з офіційним візитом, що став першим візитом глави сирійської держави до США за майже шість десятиліть. Цей візит може стати важливим сигналом щодо майбутніх відносин між Сирією та США, а також вплинути на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Про це пише «Главком» з посиланням на світові ЗМІ.

Наразі не зовсім зрозуміло, чи відбудуться особисті переговори аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом, однак візит без сумніву викликає значний інтерес у міжнародних колах. Попередній контакт між офіційними представниками США та Сирії відбувся 58 років тому, до початку довготривалої дипломатичної ізоляції між країнами.

Протягом десятиліть США підтримували сирійську опозицію, в той час як Сирія підтримувала союз з Іраном та Росією, що тримало відносини між Вашингтоном і Дамаском у напрузі.

Офіційно візит триватиме п’ять днів. У рамках поїздки президент Сирії візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де він планує виступити з промовою. Крім того, аш-Шараа має зустрітися з низкою міжнародних партнерів, однак наразі невідомо, чи будуть заплановані прямі переговори з Дональдом Трампом.

Участь президента Сирії в Генеральній Асамблеї ООН може свідчити про прагнення Сирії вийти з дипломатичної ізоляції та шукати нові міжнародні партнерства. Це також може бути сигналом для Ірану та Росії, що Сирія прагне зменшити свою залежність від своїх традиційних союзників.

Для самого президента аш-Шараа цей візит – можливість продемонструвати світу, що Сирія повертається на міжнародну арену не лише через військові конфлікти, а й завдяки дипломатичним зусиллям.

У травні цього року президент США Дональд Трамп зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Зустріч відбулась у Саудівській Аравії, де американський президент перебував з візитом. В ході зустрічі Трамп закликав сирійського лідера до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Вже у липні Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року.

Тоді міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».