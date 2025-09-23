Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом

У вівторок, 23 вересня, президент США зустрінеться з українським лідером

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував посадовцю за підтримку та допомогу. Він поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська.

Крім того, Зеленський та Келлог обговорили розвиток співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

Як відомо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українськими посадовцями прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

У межах візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Володимир Зеленський у США також вже зустрівся з:



▪️ директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою (обговорювали заморожені російські активи та подальшу співпрацю),



▪️ з Вселенським Патріархом Варфоломієм (говорили про розвиток церкви в Україні та про захист релігійної… pic.twitter.com/T2v9uBOsDm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2025

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви.