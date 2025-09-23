Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Зеленський та Келлог обговорили розвиток співпраці України та Сполучених Штатів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У вівторок, 23 вересня, президент США зустрінеться з українським лідером

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував посадовцю за підтримку та допомогу. Він поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська.

Крім того, Зеленський та Келлог обговорили розвиток співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

Як відомо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українськими посадовцями прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

У межах візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви.

Читайте також:

Теги: США Володимир Зеленський переговори Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захарова підкреслила, що Вашингтону необхідно «повернутися до практичного дотримання принципів ДСНВ»
Росія висунула вимоги США для укладення нового договору про ядерну зброю
29 серпня, 15:00
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
5 вересня, 08:32
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Речник китайського МЗС наголосив, що Пекін «дотримується об'єктивної та неупередженої позиції» щодо війни
Пекін прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні
15 вересня, 17:32
Зеленський звернувся до Польщі: Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
10 вересня, 20:43
Президент призначив суддю Конституційного суду
Президент призначив суддю Конституційного суду
17 вересня, 19:10
Глава держави обговорив потреби з командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади
Зеленський анонсував зміни підходів до служби за контрактом
18 вересня, 17:06
За словами Моді, підтримка національного виробника значно залежність Індії від імпорту
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
Вчора, 07:29
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Зеленський призначив першого військового омбудсмена
19 вересня, 19:59

Політика

Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua