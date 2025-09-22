Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка

Головна Світ Політика
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський: Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

У президента України Володимира Зеленського у рамках візиту до Нью-Йорку заплановано майже два десятки зустрічей

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Як відомо, у рамках візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

«Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня. Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зокрема, за даними Білого дому, завтра Трамп зустрінеться з лідерами наступних країн:

  • Аргентини;
  • України;
  • Катару;
  • Саудівської Аравії;
  • Туреччини;
  • ОАЕ;
  • Індонезії;
  • Йорданії;
  • Пакистану.

Як повідомлялося, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.

