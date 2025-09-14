Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом

Рішення адміністрації Трампа про скорочення фінансування призвело до збоїв у медичній допомозі в десятках країн

Програма PEPFAR, яка бореться з ВІЛ/СНІДом, заснована у 2003 році та врятувала мільйони життів, особливо в Африці.

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину фінансування програми PEPFAR, що бореться з ВІЛ/СНІДом. Це призвело до збоїв у медичній допомозі в десятках країн. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Програма PEPFAR, заснована у 2003 році, врятувала мільйони життів, особливо в Африці. Однак, після її передачі з USAID до Державного департаменту, фінансування скоротилося. Це призвело до значних проблем.

Некомерційні організації, зокрема «Лікарі без кордонів», повідомляють про нестачу препаратів. У деяких країнах, як-от Уганда, пацієнти змушені нормувати дози, що може спричинити появу стійких до ліків штамів ВІЛ.

«Лікарі за права людини» та World Vision підтвердили, що через скорочення фінансування багато клінік зменшують штат, а деякі програми, наприклад для сиріт у Кенії, були повністю припинені.

Представниця «Лікарів без кордонів» Захра Зеггані-Бек зазначила, що скорочення підривають логістичну основу догляду, оскільки транспорту для доставки медикаментів майже немає.

Масштаб скорочень поки незрозумілий, оскільки адміністрація Трампа не надає публічних даних про діяльність PEPFAR у 2025 році. Конгрес бореться з Білим домом, який виділив лише половину з передбачених $6 млрд.

Сенаторка Сьюзен Коллінз заявила, що адміністрація блокує фінансування однієї з найуспішніших глобальних програм. Її колега Петті Мюррей додала, що ці кошти необхідно використати негайно, адже їхня затримка збільшить кількість людей, які помруть без потреби.

Одночасно адміністрація Трампа намагається скасувати $4,9 млрд іноземної допомоги, що викликає критику обох партій. Хоча суддя постановив, що такі дії є незаконними без схвалення Конгресу, Білий дім продовжує наполягати на своєму, звернувшись до Верховного суду.

Нагадаємо, управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ компанії Gilead Sciences. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ScienceAlert.

Вакцина вже пройшла клінічні випробування. Препарат під назвою Yeztugo потрібно колоти двічі на рік.

Зазначається, що препарат, розроблений компанією Gilead Sciences, пропонує новий потужний спосіб боротьби з ВІЛ. Очікується, що він знизить ризик передавання ВІЛ більш ніж на 99,9% у дорослих і підлітків, що робить його функціонально схожим із потужною вакциною.