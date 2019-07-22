Реформа ДФС. Чи залишиться на посаді головний столичний фіскал Людмила Денисенко?

Валерій Щербина Аналітик ГО «Інститут моніторингу ринку інфраструктури»

Валерій Щербина

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільниця ДФС Києва Людмила Демечнко

Родина головного фіскала столиці може бути причетна до нехитрої схеми ухилення від сплати податків?

Наприкінці 2018 року, своєю постановою Кабінету міністрів реорганізував Державну фіскальну службу, шляхом поділу її на дві служби: Державну податкову та Державну митну служби України. Ці державні органи є правонаступниками Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності.

Згідно з результатами конкурсів проведених Комісією з питань вищого корпусу державної служби очолили митну та податкову служби відповідно Максим Нефьодов та Сергій Верланов. Практичними питаннями розподілу двох служб мав займатися начальник Одеської митниці Олександр Власов, що очолив утворену Кабінетом міністрів Комісію з реорганізації Державної фіскальної служби. Проте, вже 17 липня, на засіданні уряду, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Власов написав заяву про звільнення.

«Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву про звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено», - повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Такі дії Власова були спричинені особистою критикою президента Володимира Зеленського на його адресу. Раніше глава держави закликав звільнити голів митниць чотирьох західних областей України та підписав указ щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, а після отримання незадовільного результату, закликав Власова написати заяву про звільнення.

Безсумнівно складовою реорганізації та розподілу ДФС стане оновлення кадрів не тільки в митній, а і в податковій службі. Якщо в справі з митною службою, критиці та звільненню піддалися голови чотирьох західних областей України, що межують з Європейським союзом та несуть найбільші корупційні ризики, в справі податкової особлива увага, в першу чергу, має дістатися головам найбільших міст, де знаходяться найбільші платники податків. Зокрема це стосується і Києва, адже саме тут зосереджені компанії – найбільші платники податків в Україні, і взагалі зареєстровано найбільше юридичних осіб. Тому цікаво буде докладно познайомитися з тим, що відомо про керівника столичної ДФС.

Начальник Головного управління ДФС України в м. Київ Людмила Демченко обіймає цю посаду з 2015 року. У відкритих джерелах наявна суперечлива інформація про неї. Так, з одного боку, Людмила Дмитрівна коментує практичні питання роботи служби на профільних порталах ДФС та була жаданим гостем програм на фінансову тематику, на телебаченні. З іншого боку, пошукові ресурси видають занадто багато негативної інформації про неї.

Так, наприкінці 2017 року, за словами народного депутата України Сергія Лещенка, Людмила Демченко фігурувала в конфлікті генерального прокурора Юрія Луценка і тодішнього міністра фінансів України, а нині Секретаря РНБО Олександра Данилюка.

«Природа проблем міністра фінансів – через конфлікт з оточенням Порошенка, а саме – главою податкової інспекції Києва Людмилою Демченко. На наступний день після викривальних заяв міністра фінансів про те, що ринок фіктивного ПДВ в Києві становить мільярд гривень на місяць, проти нього почалася нова серія атак – цього разу через нібито ”несплачені податки», - писав Лещенко в своєму блозі на УП.

Проблема повернення ПДВ – постійно актуальна для українського бізнес-клімату. За словами виконавчого директора Європейської бізнес асоціації Анни Дерев’янко: «Компанії зіштовхуються з проблемою фінансування своєї операційної діяльності, включаючи виплату заробітної плати робітникам. Так, для деяких втрати складають десятки мільйонів гривень». Блокування податкових накладних, затримки виплат ПДВ та водночас, корупційні схеми з повернення ПДВ за фіктивними правочинами, - теми, що нажаль, невід’ємно супроводжують ДФС з року в рік.

Що ж, повертаючись до пані Демченко та ринку повернення фіктивного ПДВ у Києві, озвученого Сергієм Лещенком, то в її декларації про доходи, на перший погляд, відсутні жодні натяки на можливі факти незаконного збагачення з її боку. Адже пані Людмила володіє лише своєю заробітною платою та на диво не має жодних, навіть мінімальних, активів в готівковій формі. Натомість основним «годувальником» родини є її чоловік – Демченко Борис Іванович, що володіє значними готівковими коштами та отримує чималих дохід від бізнесу.

На мою думку, саме у статках чоловіка криється відповідь на питання доброчесності Демченко. Чоловік очільниці Київської ДФС Борис Демченко володіє рядом компаній за кордоном, які не мають представництва в Україні, проте в Україні діють компанії з співзвучними назвами.

Дійсно, згідно з даними декларації про доходи, Борис Демченко володіє акціями польської компанії Rentakran Sp.z.O.O. За інформацією польського реєстру юросіб, ця компанія займається орендою та лізингом техніки та будівельної техніки.

Польська компанія Rentakran Бориса Демченка. Дані з польського реєстру юридичних осіб

Проте, в Україні, зокрема в Києві, Головним управлінням ДФС якого керує Людмила Демченко, згідно з даними інформаційно-аналітичної системи YouControl зареєстровано цілих сім компаній зі співзвучною назвою, та видами діяльності, що сукупно об’єднані в групу компаній «Рентакран». На офіційному сайті «Рентакрану» в розділі послуги, пропонується оренда коштовної та імпортної техніки для будівництва – баштових кранів та іншого.

Схема зв’язків групи компаній «Рентакран» в Україні

Наявність компаній з однаковою назвою та схожими видами діяльності, не дивлячись на відсутність прямого зв’язку керівників та засновників, не може бути збігом. Занадто унікальною є назва. Скоріше за все, можна припустити наявність нехитрої схеми ухилення від сплати податків та незаконного повернення ПДВ.





Схема компенсації фіктивного НДС родиною Демченко

Порівнявши та проаналізувавши вищевказані факти, випливає схема, за якою група компаній «Рентакран» для оптимізації податкових витрат заключає договори оренди чи купівлі техніки з польською компанією Rentakran. Борис Демченко, що є бенефіціаром цієї компанії отримує «прибуток», що є цілком легальним в Україні та який можна вкласти в нерухомість, зазначену в декларації Людмили Демченко. Водночас Державна фіскальна служба може компенсувати групі компаній «Рентакран» податок на додану вартість, тим самим зробивши схему надприбутковою та вигідною.

У випадку доведення вищевказаних даних, перспективи того, що Людмила Демченко затримається на посаді керівника Головного управління ДФС в м. Києві, видаються примарними, адже оновлення кадрів є рівнозначним ідентифікатором реформ, на рівні з законодавчими змінами.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»