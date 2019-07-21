Киянин проголосував за паспортом дружини



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Члени комісії видали виборцю бюлетені і він проголосував

У Києві на дільниці 800615 (221 округ, охоплює Печерськ і частина Солом'янки) виборець прийшов із паспортом дружини і отримав бюлетень. Про це повідомили спостерігачі «Опори».

Чоловік розповів членам комісії, що йому 93 роки. Він взяв вдома усі документи, а на дільниці виявив, що це були запрошення на вибори, старі фотографії і паспорт дружини.

Члени комісії видали виборцю бюлетені і він проголосував.

Спостерігачі викликали правоохоронців. Ті склали протокол за фактом видачі бюлетеня без паспорту на члена ДВК.

Нагадаємо, частина 3 статті 2 закону «Про вибори народних депутатів» регламентує, що: «Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є: 1) паспорт громадянина України».

До слова, сьогодні на виборчих дільницях сталося чимало курйозів. Так, виборець у Маріуполі причепив презерватив до бюлетеня.

Раніше повідомлялося, що у Києві на дільниці №800146 (212 округ, Дарниця) виборець порвав бюлетень і кинув на підлогу. На прохання вирівняти бюлетень та кинути в скриньку чоловік заявив: «Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус».

У Львові 94-річна жінка влаштувала чотиригодинний скандал на виборчій дільниці, бо не захотіла голосувати вдома. За цей час вона встигла проголосувати, заснути, а також порвати і спробувати з'їсти бюлетень.

Також сьогодні у Миколаєві чоловік, кидаючи бюлетень в урну, зняв труси.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.