  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Киянин проголосував за паспортом дружини

    • Розсилка
    Киянин проголосував за паспортом дружини

    Члени комісії видали виборцю бюлетені і він проголосував

    У Києві на дільниці 800615 (221 округ, охоплює Печерськ і частина Солом'янки) виборець прийшов із паспортом дружини і отримав бюлетень. Про це повідомили спостерігачі «Опори».

    Чоловік розповів членам комісії, що йому 93 роки. Він взяв вдома усі документи, а на дільниці виявив, що це були запрошення на вибори, старі фотографії і паспорт дружини.

    Читайте також

    Члени комісії видали виборцю бюлетені і він проголосував.

    Спостерігачі викликали правоохоронців. Ті склали протокол за фактом видачі бюлетеня без паспорту на члена ДВК.

    Нагадаємо, частина 3 статті 2 закону «Про вибори народних депутатів» регламентує, що: «Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є: 1) паспорт громадянина України».

    До слова, сьогодні на виборчих дільницях сталося чимало курйозів. Так, виборець у Маріуполі причепив презерватив до бюлетеня

    Раніше повідомлялося, що у Києві на дільниці №800146 (212 округ, Дарниця) виборець порвав бюлетень і кинув на підлогу. На прохання вирівняти бюлетень та кинути в скриньку чоловік заявив: «Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус».

    У Львові 94-річна жінка влаштувала чотиригодинний скандал на виборчій дільниці, бо не захотіла голосувати вдома. За цей час вона встигла проголосувати, заснути, а також порвати і спробувати з'їсти бюлетень.

    Також сьогодні у Миколаєві чоловік, кидаючи бюлетень в урну, зняв труси.

    Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. 

    Читайте також
    Київ вибори паспорт документи Печерськ чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ