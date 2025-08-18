Головна Країна Події в Україні
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото)
Через влучання безпілотників вночі один із корпусів університету загорівся
фото: «Кордон. Медіа»

Наразі працівники СумДУ рятують вціліле після ворожих ударів

Увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кордон. Медіа».

Один із корпусів університету згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека.

фото: «Кордон. Медіа»

Наразі працівники СумДУ рятують вціліле після ворожих ударів. Поки рятувальники розбирають завали, вони виносять із приміщень меблі та техніку, що вціліли.

Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото) фото 1
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото) фото 2

Журналісти зазначають, що навкруги – кіптява, вода, якою гасили пожежу та багато скла.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська терористична армія атакувала ракетами Суми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Також 18 серпня двічі за ніч російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Внаслідок чого є багато поранених та загиблих людей.

