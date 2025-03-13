За добу ДТЕК повернув світло майже 9 тисяч родин після обстрілів
За день енергетики заживили домівки майже 9 тисяч родин після ворожих атак, – ДТЕК
За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 9 тис. родин Донеччини та Дніпропетровщини. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що на Донеччині через постійні бойові дії продовжують руйнуватися мережі та енергообладнання.
Попри важку ситуацію вчора енергетикам вдалося відновити електрику у домівках майже 5,5 тисяч родин прифронтового регіону. Також ворог посилив удари по Дніпропетровщині.
12 березня енергетики змогли повернути світло у 3,4 тисячі домівок місцевих жителів у п’яти районах області.
У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.
Нагадаємо, у лютому енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання майже у 650 тис. домівок українців, знеструмлених через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Київській областях та Києві.
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