За добу ДТЕК повернув світло майже 9 тисяч родин після обстрілів

На Донеччині через постійні бойові дії продовжують руйнуватися мережі та енергообладнання

За день енергетики заживили домівки майже 9 тисяч родин після ворожих атак, – ДТЕК

За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 9 тис. родин Донеччини та Дніпропетровщини. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині через постійні бойові дії продовжують руйнуватися мережі та енергообладнання.

Попри важку ситуацію вчора енергетикам вдалося відновити електрику у домівках майже 5,5 тисяч родин прифронтового регіону. Також ворог посилив удари по Дніпропетровщині.

12 березня енергетики змогли повернути світло у 3,4 тисячі домівок місцевих жителів у п’яти районах області.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у лютому енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання майже у 650 тис. домівок українців, знеструмлених через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Київській областях та Києві.