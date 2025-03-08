Українські пілоти на французьких «Міражах» вже збивають цілі
Французькі «Міражи» випередили американські F-16
У ніч на 8 березня пілот Повітряних сил Збройних сил України на винищувачі Mirage 2000-5 французького виробництва знищив російську крилату ракету X-101. Вчора, 7 березня під час ракетно-дронової атаки Міражем був знищений БПЛА типу «Шахед-136».
Підготовку льотного та інженерно-технічного складу Повітряних сил Збройних сил України Франція розпочала 8 місяців тому – у липні 2024 року. І ось вже ефективне бойове застосування! Браво, Франція, браво Повітряні сили Збройних сил України!
З F-16 було складніше і повільніше. Хоча уряди Данії і Нідерландів оголосили про готовність передачі Україні F-16 ще у 2023 році, США тоді відхилили прохання Києва надати ці літаки для Повітряних сил Збройних сил України і дали згоду на передачу літаків та підготовку пілотів лише у серпні.
Підготовка наших пілотів розпочалась у США на базі в Аризоні у жовтні 2023 року. Перші літаки прибули до України наприкінці липня 2024 року.
А у серпні відбулось бойове застосування F-16. Американське антиескалаційне страхопудство призвело до того, що ненадання Україні захищеної мережі зв'язку Link 16, спричинило втрату літака і пілота, який, ймовірно, був уражений власним комплексом ППО.
Тому, ще раз дякуємо Франції за техніку і оперативність!
Також варто повернутися до шведської пропозиції багатоцільових винищувачів JAS-39 Gripen. Тим більше, що не так давно зі Стокгольма було повторено пропозицію подумати про отримання шведських літаків.
За обставин, коли США під орудою трампонів, з (стратегічного) партнера стрімко трансформуються в (не)дружню країну, варто подумати над зменшенням ризиків і поповненням авіапарку бойових машин з надійних країн.
Читайте також:
- Стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000 отримає Україна на початку 2025 року
- Зеленський пояснив, як винищувачі Mirage вплинуть на захист від російських обстрілів
- Як українські пілоти тренуються на літаках Mirage-2000: з’явилося відео
- Генштаб вперше показав фото з кабіни винищувача Mirage-2000 під час роботи
- Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Коментарі — 0