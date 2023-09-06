Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські окупанти запустили «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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«Увага! Імовірні пуски декілька груп ударних БпЛА типу Shahed. Про зміну обстановки повідомимо додатково!», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Моніторингові групи повідомляють, що пуски мопедів зафіксовано із Чауди (Крим). Якщо інформація підтвердиться, то вони будуть в Одеській області після 00:00. Проте вони можуть змінити курс.

Нагадаємо, триває 560-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.