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Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
фото ілюстративне

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські окупанти запустили «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Увага! Імовірні пуски декілька груп ударних БпЛА типу Shahed. Про зміну обстановки повідомимо додатково!», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Моніторингові групи повідомляють, що пуски мопедів зафіксовано із Чауди (Крим). Якщо інформація підтвердиться, то вони будуть в Одеській області після 00:00. Проте вони можуть змінити курс.

Нагадаємо, триває 560-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.

Теги: війна безпілотник окупанти Одещина

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