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Біля резиденції Путіна встановлено комплекс ППО – ЗМІ (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Біля резиденції Путіна встановлено комплекс ППО – ЗМІ (фото)
Диктатор Путін хоче захистити себе за допомогою «Панциря»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Системи ППО розмістили за 10 кілометрів від резиденції диктатора Путіна

Зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Путіна. Про це повідомило «Радіо Свобода».

ППО біля резиденції диктатора Путіна
ППО біля резиденції диктатора Путіна
фото: Радіо Свобода

3 вересня телеканал «Росія» показав відео будівництва нового майданчика для розміщення ППО в Москві. Журналісти геолокували її: вона розташована поряд із селищем Заріччя, де раніше в січні вже були розміщені ці установки.

Тоді «Панцир» і його радар стояли в чистому полі, наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію «Панцирів» обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку Planet.com 3 вересня 2023 року.

Ці «Панцирі» встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Також журналісти отримали супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. І там, і там позиції «Панцирів» зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі «Панцирі» поставили на подіуми.

Раніше повідомлялося, що у Путіна з’явилася персональна ППО.

Читайте також: Атака дронів на Москву. У Путіна паніка
Теги: путін росія системи ППО

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