Трамп відвідає зустріч американських генералів, яку влаштовує глава Пентагону – WP

Участь президента США Дональда Трампа може змінити перебіг заходу, організованого міністром оборони Пітом Гегсетом

Президент США Дональд Трамп несподівано вирішив долучитися до зустрічі вищого військового командування, яка відбудеться 30 вересня в Квантіко, штат Вірджинія. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документи щодо планування події, інформує «Главком».

За даними видання, участь Трампа може змінити перебіг заходу, організованого міністром оборони Пітом Гегсетом, а також ускладнити питання безпеки. Тепер контроль за її забезпеченням ляже на Секретну службу США.

Минулого тижня Гегсет наказав зібрати сотні генералів та адміралів від однієї зірки й вище, а також старших офіцерів і рядових у Квантіко, аби виступити з промовою про військові стандарти та своє бачення «військової етики». Спочатку планувалося, що захід триватиме менше години, проте візит Трампа може змінити розклад.

Як зазначають експерти, організація зустрічі обійдеться у мільйони доларів через витрати на переліт, проживання та транспортування військових керівників, частина з яких прибуває з Близького Сходу, Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Як повідомлялося, сотні американських генералів з усього світу прибудуть до Вірджинії на зустріч із міністром оборони США Пітом Гегсетом. Цей захід, який об'єднає військове керівництво країни, заплановано на вівторок, 30 вересня.

Зустріч триватиме близько години і відбудеться в Університеті морської піхоти у Квантіко. За даними двох американських чиновників, ключовою темою буде обговорення необхідності дотримання «воїнського етосу» серед усіх військовослужбовців.

Однак, враховуючи безпрецедентну кількість високопоставлених осіб, які зберуться в одному місці (військові прибудуть навіть із Південної Кореї, Японії та Близького Сходу), ймовірно, будуть підняті й інші важливі питання.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Також Пентагон запроваджує нові правила для журналістів. Відтепер, щоб отримати доступ до відомства, їм потрібно буде підписати згоду не публікувати несанкціоновану інформацію, навіть якщо вона не є секретною.