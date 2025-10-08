Головна Світ Політика
ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: reuters

ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти і газу

Сьогодні, 8 жовтня, посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні.

На закритій зустрічі в середу посли ЄС домовилися передати запропонований закон своїм міністрам для затвердження на засіданні 20 жовтня. Дипломати заявили, що майже всі країни ЄС висловили підтримку цим планам, що свідчить про те, що закон буде легко прийнятий, попри критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких хочуть зберегти тісні зв'язки з Росією.

Напередодні голосування 20 жовтня тривають переговори щодо технічних змін. Одне з невирішених питань полягає в тому, чи повинен експорт скрапленого природного газу до Європи бути попередньо схвалений перед доставкою і чи повинен його походження перевірятися митними органами після прибуття до портів ЄС, щоб переконатися, що він не є російським.

Нагадаємо, прем'єр Болгарії Росен Желязков на Генасамблеї ООН заявив, що його країна розірве контракти на використання та транзит російського природного газу наступного року, а повний вихід з російського газового ринку заплановано на 2028 рік.

До слова, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

Теги: Європейський Союз нафта росія

