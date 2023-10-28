Війна на Близькому Сході: резолюція ООН розколола світ, Ізраїль заявляє про підлість

Ізраїль відреагував на резолюцію ООН та назвав її «підлою»

У п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

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Резолюція ООН закликає припинити бойові дії у Секторі Гази, звільнити всіх заручників, захистити мирних жителів та гуманітарні організації, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги до сектору.

Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 – в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати – проголосували «проти». Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила заходів.

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Однак у документі не було згадки про терористичне угруповання ХАМАС. Канада запропонувала додати до резолюції осуд бойовиків Більшість членів підтримали цю пропозицію, але її не прийняли через брак голосів.

Резолюція ООН не має юридичних підстав, але вона показує, що більшість країн світу підтримують палестинців після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази.

Міністр закордонних справ Ізраїля Елі Коен у своєму дописі в Twitter назвав резолюцію «підлою» і сказав, що Ізраїль продовжуватиме працювати над знищенням ХАМАС, «так само як світ знищив нацистів і ДАІШ».

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Посол Ізраїля після голосування заявив, що ООН більше не є легітимною чи актуальною. Він звинуватив прихильників резолюції в підтримці «захисту нацистських терористів» замість підтримки Ізраїля.

За його словами, мета перемир’я цієї резолюції полягає в тому, щоб «Ізраїль перестав захищатися перед ХАМАС, щоб ХАМАС міг підпалити нас».

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази.

Під час свого виступу в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі Гутерреш заявив, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.

Гутерреш також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.

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Раніше на заяву генсека ООН відреагував і міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. «Пане генеральний секретар, в якому світі ви живете? Безумовно, це не наш світ», – сказав Коен на спеціальному засіданні Радбезу ООН. Ізраїльський міністр також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що скасував заплановану зустріч з Гутеррешем.

Також посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив, що країна відмовить у візах офіційним особам ООН після заяв генерального секретаря Антоніу Гутерреша, які нібито виправдовують жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль.