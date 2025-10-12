Сили оборони провели контрнаступ на Запорізькому напрямку

ЗСУ вдалось звільнити не лише Малі Щербаки, а ще й Щербаки, прилеглі території й частково Степове

Українські захисники наразі просунулись майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту

Українські військові звільнили села Малі Щербаки, Щербаки та прилеглі території на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це 12 жовтня повідомили пресслужба 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» та керівник управління штурмовими підрозділами ЗСУ Валентин Манько.

Український прапор над Малими Щербаками встановили підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з побратимами з 33-го окремого штурмового полку.

🇺🇦Підрозділи 24-го ОШБ «Айдар» спільно з 33-м ОШП звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку



Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. pic.twitter.com/RzM1I7L2DY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2025

Манько також повідомив, що бійці провели вдалу контрнаступальну спецоперацію, у результаті якої вдалось звільнити не лише Малі Щербаки, а ще й Щербаки, прилеглі території й частково Степове.

«Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні й частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем», – зазначив Манько.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Нагадаємо, просування російської окупаційної армії зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях.