Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ. Головне за 31 жовтня

Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ, Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк». «Главком» склав добірку новин 31 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Запобіжний захід Труханову

Суд відправив ексмера Одеси Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт на 60 діб (до 28 грудня) і зобов'язав його носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва.

Колишнього мера та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Сторона обвинувачення наголосила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті, що призвело до підтоплень та загибелі людей.

Нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу (ВПК) – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини

Уперше від початку повномасштабної війни Україна передала до іноземної держави – Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Окупант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. Йдеться про старшого матроса військової поліції збройних сил РФ, якого українські Збройні сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботиного.

Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк»

Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент.

Як раніше повідомляли джерела CNN, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет, і адміністрація підготувала плани їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп дасть відповідний наказ. Одне з відкритих питань полягає в тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть. Нещодавно Штати розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави

Приморський райсуд Одеси призначив ексвоєнкому Одеської області Євгену Борисову заставу у 20 млн у справі про самовільне залишення частини. Адвокати Борисова пообіцяли оскаржувати рішення суду. «Ми будемо оскаржувати. Сама суддя написала в рішенні, що воно оскаржується протягом п'яти днів», – сказав адвокат підозрюваного Андрій Война.

Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення на фронті.