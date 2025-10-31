Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ. Головне за 31 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ. Головне за 31 жовтня
фото з відкритих джерел

Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій

Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ, Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк». «Главком» склав добірку новин 31 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Запобіжний захід Труханову

Суд відправив ексмера Одеси Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт на 60 діб (до 28 грудня) і зобов'язав його носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва.

Колишнього мера та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Сторона обвинувачення наголосила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті, що призвело до підтоплень та загибелі людей.

Нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу (ВПК) – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини

Уперше від початку повномасштабної війни Україна передала до іноземної держави – Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Окупант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. Йдеться про старшого матроса військової поліції збройних сил РФ, якого українські Збройні сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботиного.

Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк»

Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент.

Як раніше повідомляли джерела CNN, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет, і адміністрація підготувала плани їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп дасть відповідний наказ. Одне з відкритих питань полягає в тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть. Нещодавно Штати розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави

Приморський райсуд Одеси призначив ексвоєнкому Одеської області Євгену Борисову заставу у 20 млн у справі про самовільне залишення частини. Адвокати Борисова пообіцяли оскаржувати рішення суду. «Ми будемо оскаржувати. Сама суддя написала в рішенні, що воно оскаржується протягом п'яти днів», – сказав адвокат підозрюваного Андрій Война.

Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення на фронті.

Читайте також:

Теги: санкції Геннадій Труханов контрнаступ Tomahawk США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський заявив, що отримав детальний аналіз від розвідки про вплив нових санкцій на Росію
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ
Вчора, 16:33
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Вчора, 03:33
Дональд Трамп не вперше оголошує про припинення торговельних переговорів з Канадою
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою
24 жовтня, 07:24
Зеленський про Tomahawk: Трамп не хоче ескалації з Росією
Що з «Томагавками»? Зеленський пояснив, чим закінчилася зустріч із Трампом
20 жовтня, 10:05
Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії
Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
15 жовтня, 14:51
Трамп оголосив про введення нових мит проти Китаю
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
11 жовтня, 00:21
Останнім часом РФ активно почала погрожувати Штатам
ISW: Кремль намагається через старі домовленості змусити США відмовитись допомагати Україні
9 жовтня, 09:42
Кремль прямо пов'язує готовність до переговорів та збереження «позитивних тенденцій» зі здатністю України завдавати ударів
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
5 жовтня, 12:33
Індія, російська нафта та мита Трампа – стратегія терпіння
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
3 жовтня, 12:52

Події в Україні

Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ. Головне за 31 жовтня
Запобіжний захід Труханову, нові санкції проти РФ. Головне за 31 жовтня
ЗСУ пішли у контрнаступ біля Покровська – The Economist
ЗСУ пішли у контрнаступ біля Покровська – The Economist
Чи будуть відключати світло 1 листопада 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 1 листопада 2025 року: «Укренерго» оновило дані
«Кіл зона» збільшилася до 20 км. Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою
«Кіл зона» збільшилася до 20 км. Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою
Зеленський назвав точну кількість ударів «Фламінго» по Росії
Зеленський назвав точну кількість ударів «Фламінго» по Росії
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua