Розвідка повідомила нові деталі операції в Покровську

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Розвідка повідомила нові деталі операції в Покровську
Операцію проводить спецпідрозділ «Тимура»
фото: gur.gov.ua/ГУР

У місті точаться запеклі бої з російськими загарбниками

Головне управління розвідки продовжує операцію у Покровську на Донеччині. Там точаться запеклі бої з російськими окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Зазначається, що спецпідрозділ «Тимура» проводить операцію в одному з важливих з погляду фронтової логістики районів. Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Крім того, триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи розвідки.

«З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються. Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Донеччина ГУР Покровськ

