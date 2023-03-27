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ФСБ вживає заходів після зливу таємної розмови олігархів про Путіна – росЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ФСБ вживає заходів після зливу таємної розмови олігархів про Путіна – росЗМІ
фото: Depositphotos

Неназване джерело в російських спецслужбах назвало запис розмови Пригожина та Ахмедова справжнім

Нещодавно в мережу потрапило перехоплення телефонної розмови російських олігархів – бізнесмена Фархада Ахмедова та музичного продюсера Йосипа Пригожина. Аудіо викликало занепокоєння в Росії. Силовики вже отримали команду «вжити заходів». Про це повідомляє російське видання «Важные истории» із посиланням на свої джерела в спецслужбах.

Увага! На записі присутня ненормативна лексика!

Аудіозапис перехопленої розмови Пригожина та Ахмедова був опублікований в інтернеті ще 7 березня, однак набирати популярність почав лише останніми днями. На ньому чутно, як співрозмовники протягом півгодини обговорюють війну в Україні, Путіна, долю Росії та стосунки чиновників із оточення російського диктатора.

Йосип Пригожин пізніше заявив, ніби аудіозапис є фейковим і створеним за допомогою нейромережі, однак, за словами джерела видання, ця заява – спроба зняти з себе відповідальність.

«Запис розмови Пригожина та Ахмедова справжній, керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходів», – повідомило росЗМІ джерело в спецслужбах РФ.

До слова, нещодавно було опубліковано записи телефонних розмов експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. На них чутно, як ексголова корпорації скаржиться на мародерство окупантів та ракетні обстріли армією РФ.

Теги: перехоплення олігархи росія путін ФСБ

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