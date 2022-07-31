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Американський аналітик пояснив, чому не треба «зберігати обличчя» Путіну

Дар‘я Липська
31 липня, 20:32 glavcom.ua
Американський аналітик пояснив, чому не треба «зберігати обличчя» Путіну
фото з відкритих джерел

Стівен Бланк: «Путін зробив ставку на Україну. І якщо він зазнає тут поразки, для нього це буде кінець»

Старший науковий співробітник  неурядової організації American Foreign Policy Council Стівен Бланк вважає, що концепція «зберегти обличчя» Путіну є абсурдною. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкома».

«Росіяни не зацікавлені у вирішенні цього конфлікту шляхом перемовин. Так, всі говорять: «Покладіть край убивствам!». Але це дурня, на яку не треба звертати уваги. Він просто має забратися з України, а всі інші меседжі не мають значення. Лавров якось сказав: ми хочемо повалити український уряд. А Путін і Шойгу заявляють про денацифікацію, демілітаризацію. Вони хочуть всю Україну, бо для них це – Росія», - сказав Бланк.

Науковець зазначив, що якщо до керівництва Росією прийде хтось інший, чиє ім’я не пов’язано з цим режимом, тоді, можливо, і почнуться переговори. Але точно не при цих людях, які зараз перебувають у владі.

За словами аналітика, росіяни проводять приховану мобілізацію.

«Ніхто публічно не оголошував мобілізацію, але вони це роблять. Вони братимуть в армію навіть людей пенсійного віку, якщо забажають. Я читаю повідомлення про дезертирство в Росії, поганий моральний стан вояків», – каже Бланк.

За словами науковця очевидно, Путін не відчуває стримування і думає, що може якимось чином виграти цю війну.

«Тому вони можуть кинути все для досягнення мети. У нас, у США, є вислів «to bet the farm» («закладати ферму»). Іншими словами, Путін зробив ставку на Україну, і якщо він зазнає тут поразки, для нього це буде кінець», – розповів науковець журналістам «Главкома».

Саме тому у Путіна, за словами Бланка, немає підстав вести переговори: «Як і немає причин для виведення військ з України. Будь-який  розумний студент у Росії має зрозуміти це».

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський розповів, що Макрон пропонував піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну.

Також російський історик розповів, чому Макрон намагається зберегти обличчя Путіну.

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Теги: росія путін війна Україна

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