Британія готує війська до розгортання в Україні: виділено £200 млн на модернізацію та захист

Лондон офіційно підтвердив інвестиції у підготовку свого контингенту

Уряд Великої Британії спрямує £200 млн (близько $270 млн) на підготовку підрозділів до можливого розгортання в Україні. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі 9 січня 2026 року під час свого візиту до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, ці кошти будуть спрямовані на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, захист від безпілотників та інше обладнання, щоб забезпечити готовність військ до розгортання.

«Ми збільшуємо інвестиції в наші підготовчі заходи, щоб забезпечити готовність збройних сил Великої Британії до розгортання і керівництва багатонаціональними силами в Україні, тому що безпечна Україна означає безпечну Велику Британію», – зазначив Джон Гілі.

Розмір західних сил, до яких також увійдуть солдати з Франції, ще не оголошено, і уряд не надав детальної інформації про те, скільки британських військових планується розгорнути. За повідомленнями, загальна чисельність сил може становити лише 15 тис. осіб, причому половину з них надасть Велика Британія.

Як відомо, британський міністр оборони Джон Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле в Україну для миротворчої місії.

Нагадаємо, прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні на пресконференції в посольстві Канади в Парижі.

До слова, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.