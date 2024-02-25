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ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото)
Активісти влаштували протест біля нічного клубу
фото: соцмережі

У результаті рейду вісім чоловіків отримали повістки, решті відвідувачів вдалось втекти

23 лютого у Вінниці відкрили нічний клуб «MJclub» перед роковинами повномасштабного вторгнення. Ввечері 24 лютого активісти влаштували акцію протесту біля нічного клубу, де працівники ТЦК видавали повістки. Про це повідомляє vinnitsa.info.

Активісти влаштували акцію протесту
Активісти влаштували акцію протесту
фото: соцмережі

«Діскотєки не буде! Убили діджея. Як не буде? Хто убив? Та он, активісти», – жартували активісти.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у результаті рейду вісім чоловіків отримали повістки, решті відвідувачів вдалось втекти.

ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото) фото 1
фото: соцмережі
ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото) фото 2
фото: соцмережі

Нагадаємо, що «MJclub» це ребрендинг бару «8bit», який нещодавно був у центрі мовного конфлікту. Не зважаючи на заборону використовувати російськомовний культурний продукт, у барі лунала російська музика.

Користувачі Instagram обурилися, адже відкриття стартувало перед роковинами повномасштабного вторгнення. До того ж як зазначають у коментарях нічний клуб розташований навпроти військового госпіталю.

Теги: війна Вінниця ТЦК

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