ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото)

У результаті рейду вісім чоловіків отримали повістки, решті відвідувачів вдалось втекти

23 лютого у Вінниці відкрили нічний клуб «MJclub» перед роковинами повномасштабного вторгнення. Ввечері 24 лютого активісти влаштували акцію протесту біля нічного клубу, де працівники ТЦК видавали повістки. Про це повідомляє vinnitsa.info.

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Активісти влаштували акцію протесту фото: соцмережі

«Діскотєки не буде! Убили діджея. Як не буде? Хто убив? Та он, активісти», – жартували активісти.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у результаті рейду вісім чоловіків отримали повістки, решті відвідувачів вдалось втекти.

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фото: соцмережі

фото: соцмережі

Нагадаємо, що «MJclub» це ребрендинг бару «8bit», який нещодавно був у центрі мовного конфлікту. Не зважаючи на заборону використовувати російськомовний культурний продукт, у барі лунала російська музика.

Користувачі Instagram обурилися, адже відкриття стартувало перед роковинами повномасштабного вторгнення. До того ж як зазначають у коментарях нічний клуб розташований навпроти військового госпіталю.