ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото)
У результаті рейду вісім чоловіків отримали повістки, решті відвідувачів вдалось втекти
23 лютого у Вінниці відкрили нічний клуб «MJclub» перед роковинами повномасштабного вторгнення. Ввечері 24 лютого активісти влаштували акцію протесту біля нічного клубу, де працівники ТЦК видавали повістки. Про це повідомляє vinnitsa.info.
«Діскотєки не буде! Убили діджея. Як не буде? Хто убив? Та он, активісти», – жартували активісти.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у результаті рейду вісім чоловіків отримали повістки, решті відвідувачів вдалось втекти.
Нагадаємо, що «MJclub» це ребрендинг бару «8bit», який нещодавно був у центрі мовного конфлікту. Не зважаючи на заборону використовувати російськомовний культурний продукт, у барі лунала російська музика.
Користувачі Instagram обурилися, адже відкриття стартувало перед роковинами повномасштабного вторгнення. До того ж як зазначають у коментарях нічний клуб розташований навпроти військового госпіталю.
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