G7 створить Альянс, щоб запобігти глобальному голоду, – ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна

«Велика сімка» планує створити альянс, щоб забезпечити населення світу продовольством

Країни «Великої сімки» домовилися створити альянс, який має забезпечити глобальну продовольчу безпеку. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на dpa. За словами інсайдерів, рішення ухвалили після зустрічі міністрів у Берліні.

Організація має забезпечити фінансування та співпрацю держав у забезпеченні населення світу продовольством.

Зазначається, що загроза глобального голоду виникла, зокрема, через війну Росії в Україні й блокування українського зерна російськими окупантами.

Альянс також розглядається як реакція на дипломатичний вакуум. За твердженням агентства, представник Китаю, який очолює Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН, досі не відреагував на продовольчу загрозу у світі.

Відомо, що воєнна блокада Росією чорноморських портів унеможливила експорт українського зерна, що провокує глобальну продовольчу кризу. На думку директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, без українського зерна, яке неможливо вивезти у необхідній кількості сухопутними маршрутами, світу загрожує голодна дестабілізація та вимушена масова міграція.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

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