Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Днем вишиванки

У третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки: цього року - це 19 травня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одягнула сьогодні, у День вишиванки, традиційне українське народне вбрання.

Відповідне повідомлення й фото розміщені сьогодні на сторінці представництва ЄС в Україні.

«Сьогодні ми віддаємо шану українській культурі і відзначаємо День вишиванки. Кожного третього четверга травня люди вдягають традиційне українське вбрання з етнічними візерунками – «вишиванки», символ єдності та національної ідентичності. День був започаткований 16 років тому кількома студентами, які вдяглися у традиційні вишиті сорочки, сьогодні перетворився на традицію, якої дотримуються українці та їхні друзі у всьому світі. У ці важкі часи зберігаймо культуру і традиції України!», – йдеться у повідомленні.

«Президентка Урсула фон дер Ляєн вдягла традиційну українську вишиванку на знак підтримки та солідарності з народом України», – йдеться у повідомленні, яке супроводжується тегом #StandWithUkraine.

Сьогодні Новонароджені українці з прифронтових районів отримали вишиванки.

Нагадаємо, щороку у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 19 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у найбільш упізнаваному елементі українського національного костюма – у вишиванці. У цей день також влаштовують марші вишиванок по всій Україні.

Читайте також: