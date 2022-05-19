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    Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Днем вишиванки

    Президентка Урсула фон дер Ляєн вдягла традиційну українську вишиванку - Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Днем вишиванки
    Президентка Урсула фон дер Ляєн вдягла традиційну українську вишиванку
    фото: European Union in Ukraine

    У третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки: цього року - це 19 травня

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одягнула сьогодні, у День вишиванки, традиційне українське народне вбрання.

    Відповідне повідомлення й фото розміщені сьогодні на сторінці представництва ЄС в Україні.

    «Сьогодні ми віддаємо шану українській культурі і відзначаємо День вишиванки. Кожного третього четверга травня люди вдягають традиційне українське вбрання з етнічними візерунками – «вишиванки», символ єдності та національної ідентичності. День був започаткований 16 років тому кількома студентами, які вдяглися у традиційні вишиті сорочки, сьогодні перетворився на традицію, якої дотримуються українці та їхні друзі у всьому світі. У ці важкі часи зберігаймо культуру і традиції України!», – йдеться у повідомленні.

    «Президентка Урсула фон дер Ляєн вдягла традиційну українську вишиванку на знак підтримки та солідарності з народом України», – йдеться у повідомленні, яке супроводжується тегом #StandWithUkraine.

    Сьогодні Новонароджені українці з прифронтових районів отримали вишиванки.

    Нагадаємо, щороку у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 19 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у найбільш упізнаваному елементі українського національного костюма – у вишиванці. У цей день також влаштовують марші вишиванок по всій Україні.

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    Теги: ЄС історія свята українці вишиванка традиції Урсула фон дер Ляєн
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    Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Днем вишиванки