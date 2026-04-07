Живий щит? Іран закликав молодь зібратись біля електростанцій на тлі дедлайну США

Трамп встановив дедлайн Ірану для відкриття Ормузької протоки або підписання угоди, який спливає вже сьогодні, 7 квітня

Іранський чиновник закликав молодь утворити «живі ланцюги» навколо електростанцій через потенційну загрозу можливих ударів з боку США, оскільки дедлайн, який президент Дональд Трамп встановив нещодавно, уже добігає кінця. Про це пише АР, передає «Главком».

Як повідомляється, секретар Вищої ради молоді та підлітків Аліреза Рахімі виступив із відеозверненням, у якому закликав громадян зібратися біля енергетичних об’єктів.

«Я запрошую всіх молодих людей, спортсменів, митців, студентів та викладачів університетів, а також їхніх викладачів», – заявив він.

За його словами, молодь має зібратися «у вівторок, 7 квітня, о 14:00 навколо електростанцій, які є нашим національним надбанням і капіталом, незалежно від будь-яких смаків чи політичних поглядів, належать майбутньому Ірану та іранській молоді».

Заклик прозвучав на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа про можливі удари по іранській інфраструктурі у разі невиконання умов Вашингтона. Варто зазначити, що Трамп встановив дедлайн Ірану, який спливає вже сьогодні, 7 квітня.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана.