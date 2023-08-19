ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)
Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі
Міністерство оборони України допустило до експлуатації нашими військовими вітчизняних безпілотників SkyKnight зі штучним інтелектом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
«Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації», – пише пресслужба.
Як пише Міноборони, безпілотник є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим. Розробка є простою в керуванні. Водночас якщо оператор вже має навички пілотування DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то новий безпілотник засвоїть близько за тиждень.
«Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер», – додає Міноборони.
Навіть у разі втрати зв'язку, чи глушіння ворожим РЕБ (Радіоелектронна боротьба – «Главком»), дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.
Нагадаємо, російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть.
Як стало відомо, Росія поставила за мету створити армію безпілотників на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» у Татарстані.
До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підписання угоди про виробництво бойових безпілотників у співпраці з ізраїльськими та німецькими компаніями.
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