ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)

Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі

Міністерство оборони України допустило до експлуатації нашими військовими вітчизняних безпілотників SkyKnight зі штучним інтелектом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран



Безпілотник є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим фото: Міноборони

«Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації», – пише пресслужба.

Як пише Міноборони, безпілотник є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим. Розробка є простою в керуванні. Водночас якщо оператор вже має навички пілотування DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то новий безпілотник засвоїть близько за тиждень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер», – додає Міноборони.

Навіть у разі втрати зв'язку, чи глушіння ворожим РЕБ (Радіоелектронна боротьба – «Главком»), дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

Нагадаємо, російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть.

Як стало відомо, Росія поставила за мету створити армію безпілотників на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» у Татарстані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підписання угоди про виробництво бойових безпілотників у співпраці з ізраїльськими та німецькими компаніями.