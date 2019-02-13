Телефонні шахраї опанували нову техніку крадіжки коштів з банківських карток

Шахраї мають доступ до баз з інформацією про клієнтів банків?

#Яклоха, або як я відчув себе Віктором Федоровичем

Отримав вчора на телефон повідомлення: «10.02.2019 оплата покупки з Вашої картки на суму 1282.11 UAH успєшно зарезєрвірована. Інфо/довідка +38(044)227-38-00; +38(094)142-28-09» (цитата дослівна з латиниці).

Сполошився. З двох причин. По-перше, нещодавно справді робив замовлення через інтернет-магазини. Але не на такі суми. По-друге, підозрював, що карткою могла скористатися дружина :)

Тому телефоную за вказаним київським номером. Чоловічий голос, який представився «оператором Василем Калашніковим», перепитав, чи точно я нічого не замовляв. Певну довіру, що то не розвод, викликала фраза: «На вас також зареєстрована картка Укрсиббанку». Справді.

Потім «оператор Василь» почав виймати з мене дані. Спершу запитав, яка приблизна сума мала бути на рахунку. Термін дії картки. Я сказав. Але найбільше зганьбився, коли продиктував три останніх цифри на стрічці на звороті. До того «Василь» теж внушив довіру тим, що назвав перші чотири. Мене не зупиняло навіть те, що коли я чого не розумів, «Василь» матюкався :)

Що мене сполохало, так це запитання: «У вас кодове слово «дівоче прізвище матері?» - «Не пам'ятаю, мабуть» - «А назвіть його». Після того вибив телефон, швидко вдягнув куртку і побіг до найближчого банкомату знімати всі гроші, поки їх звідти не збрили. Звичайно, паралельно набрав номер довідки «Укрсоцбанку», проте робот там надто довго розповідав про цифри для переходів, божевільні акції і пропонував змінити картку з «Юнікредіту», який перестав існувати в Україні, на «Альфабанк».

Врешті, з живим оператором зв'язався майже перед найближчим банкоматом. Картку успішно заблокували. Гроші там залишилися недоторкані. Саме в цю мить «оператор Василь» перетелефонував ще раз. Усвідомивши, що його розсікли, видав: «Іді в п..., б...» і номер заблокував.

Перевівши подих, передав контакти «оператора Василя» в Нацполіцію і потішив Oleksandr Zaslavskyi. Заслужено з мене покепкувавши, він зателефонував «Василю» сам. Запис тієї розмови презентую :)

І що важливо. Судячи з того, що «оператор Василь» сказав про іншу картку мені і виявив, що картки за тим номером, який видумав Олександр немає, у нього є якась база. З її допомогою вдається бути переконливим і вміло розводити таких лушпінів, як я :)))

Джерело: блог Івана Вербицького

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