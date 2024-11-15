«Ось такий шедевр»: Шевченко пригадав легендарний гол у ворота Росії

Очільник УАФ Андрій Шевченко назвав момент, який хотів би знову повторити

Український футболіст та тренер Андрій Шевченко пригадав, як яскраво забив гол у ворота команди Росії. Про це він розповів для Youtube-каналу Жені Яновича.

«Забити Росії та виграти. Усі ті фільми, які знімались про це, не показали той момент напруги, який був. Безпека... Нам сказали, що ми не можемо жити у готелі. Ми весь час були у посольстві і було дуже багато охорони було. Коли виїжджали на стадіон, то що тільки не летіло в автобус: і бутилки... Але, якщо чесно, мені було все одно. Я знав, що цей момент для нас важливий, що потрібно готуватися, і я знав, що ми цю гру не програємо», – розповів спортсмен.

Він пояснив, що українська команда програвала, але залишилося ще 4 хвилини до кінця матчу.

«Я підбігаю до м'яча. І це як раз було біля лави. Йожеф Сабо каже: «Синку, синку, будь ласка, йди до штрафного майданчика». А я говорю: «Все буде нормально, я зараз заб'ю. Не переживайте» . Ось такий шедевр», – додав він.

Андрій Шевченко також сказав, що він не знав точно, що заб'є, але вірив у це.

У 1999 році в рамках останнього туру кваліфікації до чемпіонату Європи збірна України зустрічалась з Росією. За кілька хвилин до кінця матчу росія вела з рахунком 1:0 і в разі перемоги виходила на Євро-2000. Проте, гол Шевченка зупинив Росію та подарував Україні надію на путівку на ЧЄ.

Нагадаємо, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу.